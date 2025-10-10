In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Millionen-Gewinne im Bullrun oft nur auf dem Papier existieren
- Welche psychologischen Mechanismen dieses Phänomen erklären
- Was für Strategien dagegen helfen
Der Kryptomarkt lebt von Geschichten, die sich anhören wie moderne Märchen: Jemand kauft früh ein, hält durch und plötzlich ist aus einem kleinen Einsatz ein Millionenvermögen geworden. Diese Erzählungen verbreiten sich wie Lauffeuer auf Social Media, befeuern FOMO und locken immer neue Anleger in den Markt. Doch was oft vergessen wird: Viele dieser Gewinne existieren nur auf dem Papier. Sie sind temporäre Zahlen auf dem Bildschirm, die am Ende nicht realisiert werden. Sobald der Markt dreht, verschwinden sie genauso schnell, wie sie entstanden sind. Aus “Krypto-Millionären” werden so über Nacht wieder Normalverdiener. Man spricht auch von sogenannten Paper-Millionären.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden