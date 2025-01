OM, XCN und JUP Diese Altcoins sind im Rallye-Modus

Während Bitcoin in dieser Woche weitestgehend stabil über 100.000 US-Dollar bleibt, können insbesondere einige Altcoins enorm davon profitieren: So haben es Mantra (OM), Onyxcoin (XCN) und Jupiter (JUP) geschafft, stark zuzulegen. Was hinter den Anstiegen steckt.

Mantra (OM): Tokenisierungs-Deal treibt Kurs um 50 Prozent nach oben

Mantra (OM) kennt gerade nur einen Weg: nach oben. Der Kurs des RWA-Projekts ist in den vergangenen Tagen in zwei wellenartigen Bewegungen um insgesamt gute 50 Prozent zur Vorwoche gestiegen. Damit kam der Kurs am 30. Januar zu einem neuen Allzeithoch bei 5,82 US-Dollar. Aktuell steht der Kurs bei 5,47 US-Dollar, mit einer Marktkapitalisierung von satten 5,3 Milliarden US-Dollar.

Diese Kursrallye dürfte durch die kürzlich bekannt gegebene Partnerschaft mit der DAMAC Group aus Dubai, zuständig für Luxusimmobilien, befeuert worden sein. Die am 9. Januar 2025 verkündete Kooperation sieht vor, reale Vermögenswerte (RWAs) im Wert von 1 Milliarde US-Dollar über die Mantra-Blockchain zu tokenisieren.

“Diese Partnerschaft ist ein großer Schritt für die RWA-Branche”, so JP Mullin, CEO von MANTRA. “Mit der DAMAC Group haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Vision teilt, das traditionelle Finanzsystem auf die Blockchain zu bringen.”

OM auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Onyxcoin (XCN) Comeback: +1500 Prozent Kursplus im Januar

Nach ewiger Sendepause hat sich Onyxcoin (XCN) diesen Monat stark zurückgemeldet. Seit Jahresbeginn 2025 ist der Kurs um fast 1.500 Prozent gestiegen; aktuell notiert XCN bei etwa 0,0342 US-Dollar, ein Wochenplus von guten 35 Prozent.

Die Anwendung selbst ist nicht besonders beeindruckend – eine einfache Staking-Oberfläche mit einer recht hohen jährlichen Rendite von über 30 Prozent, was auf eine inflationäre Tokenomics hindeutet. Warum also der Hype?

Verantwortlich ist wohl die Beilegung des langjährigen Konflikts zu Vorwürfen der Marktmanipulation mit TRON-Gründer Justin Sun und der Kryptobörse HTX Global. Dieser Konflikt belastete die Performance von XCN erheblich. Die Einigung scheint nun allerdings wieder Vertrauen aufzubauen und XCN damit noch mal neues Leben einzuhauchen.

Das neue OIP-51-Protokoll, das am 1. Februar live gehen soll, wird bereits groß erwartet. Im Rahmen des Protokolls wurden 500 Millionen XCN an Justin Sun und HTX Global zugewiesen, allerdings mit einer zweijährigen Sperrfrist. Diese Entscheidung soll nicht nur den Streit endgültig beilegen, sondern vor allem auch die Zusammenarbeit stärken und neues Vertrauen in die OnyxDAO sowie die gesamte Community schaffen.

XCN auf em 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Jupiter (JUP): +26,6 Prozent Wochenplus

Auch Jupiter (JUP) gehört in dieser Woche zu den Gewinnern. Der Kurs stieg um 26,6 Prozent auf aktuell 1,07 US-Dollar, nachdem er zwischenzeitlich ein Wochenhoch von 1,26 US-Dollar erreichte. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 1,8 Milliarden US-Dollar.

Jupiter erweitert seine mobile App mit einem neuen Feature namens “Magic Scan”, das Transaktionen deutlich vereinfachen soll. Damit sollen Token-Symbole, Wallet-Adressen und QR-Codes direkt gescannt, eingefügt oder sogar als Nachricht geteilt werden können.

Nach eigenen Angaben ist Magic Scan die erste “Scan-to-Trade”-Funktion ihrer Art, die den Handel schneller und benutzerfreundlicher machen soll. Die Funktion ist derzeit für iOS verfügbar, eine Android-Version soll aber auch bald folgen.

JUP auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko