In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Solana (SOL) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Seit Anfang April hat Solana (SOL) keine einzige Tageskerze unter der blauen Box geschlossen, die sich zwischen 121 US-Dollar und 128 US-Dollar befindet. Dies deutet auf einen starken Support hin und darauf, dass viele Anleger auf diesem Preisniveau gekauft haben. Seit etwa dem 29. August, als SOL den 200-Daily-EMA verlor, versuchte der Kurs mehrmals vergeblich, diesen zurückzugewinnen – bis gestern. Nun hat SOL sowohl den 200- als auch den 50-EMA durchbrochen, was als sehr bullish zu bewerten ist.

Ein Retest des 50- oder 200-EMA ist nicht ausgeschlossen, da alle Indikatoren überhitzt sind. Es scheint jedoch, dass SOL davon unbeeindruckt bleibt und weiter nach oben strebt. Laut VPVR gibt es auf dem aktuellen Preisniveau nur geringen Widerstand, da dort nicht viel Volumen gehandelt wurde, was es für den Kurs erleichtern könnte, weiter nach oben zu steigen. Der nächste Widerstand für SOL liegt bei 151,25 US-Dollar an der gelben Linie. Sollte dieser durchbrochen werden, ist der nächste Widerstand bei 163,41 US-Dollar zu erwarten.

Es wäre ideal, wenn der 50- und 200-EMA erneut angelaufen würden, um neue Anleger anzuziehen und den Aufwärtstrend zu festigen.

Solana Tageschart (Quelle: TradingView)

Wie lange hält der Aufwärtstrend bei SOL?

Auf dem 4-Stunden-Chart zeigt der RSI einen überkauften Zustand bei 80 Punkten, was auf eine kleinere Korrektur oder eine Konsolidierung hindeuten könnte, um eine Abkühlung zu ermöglichen. Auch der MACD zeigt weiterhin positives Momentum, was ebenfalls eine Abkühlung begünstigen könnte. Der nächste Widerstand liegt an der gelben Linie bei 152,46 US-Dollar, bevor der Kurs auf 160 US-Dollar zusteuert.

Ein Retest an den 800- oder 200-EMA, wie im Chartbild gezeigt, sollte abgewartet werden, da es ungesund für den Kurs wäre, weiter nach oben zu steigen, ohne sich auf einem Support abzustützen. Sollte ein plötzlicher Abverkauf stattfinden, könnte SOL genauso schnell fallen, wie es zuvor gestiegen ist.

Solana 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.