In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf NEAR Protocol (NEAR) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

NEAR unter Druck: Fällt der Kurs auf neue Tiefstände?

NEAR Protocol-Kurs

Der anhaltende Ausverkauf bei Bitcoin (BTC) zieht auch NEAR nach unten und bringt den Kurs auf das Niveau von Januar 2024, wo er zunächst Unterstützung findet. Sollte es NEAR jedoch nicht gelingen, die grüne Unterstützungslinie bei 2,60 US-Dollar zu verteidigen, wäre ein weiterer Rückgang in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 2 US-Dollar möglich.

Die Entwicklung hängt stark von Bitcoin und der allgemeinen Marktstimmung ab, die seit Jahresbeginn eher bearish ist. BTC selbst kämpft mit der Suche nach einer stabilen Unterstützungszone, während negative Nachrichten den gesamten Kryptomarkt weiter belasten.

Für eine Erholung müsste NEAR zunächst den 50er EMA überwinden. In diesem Bereich trifft der Kurs auch auf die rote Widerstandslinie – erst ein nachhaltiger Durchbruch an dieser Stelle würde eine Trendwende bestätigen.

NEAR steht an einem entscheidenden Punkt: Es muss gelingen, keine tieferen Tiefs mehr auszubilden und eine Trendwende einzuleiten. Andernfalls könnte die gesamte Seitwärtsphase zu einem massiven Widerstand werden, der es dem Kurs erschwert, die Marke von 2,60 US-Dollar zurückzuerobern.

NEAR Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Erste Erholungsversuche oder nur eine kurze Verschnaufpause?

Auf dem 4-Stunden-Chart zeigt der MACD (Moving Average Convergence Divergence) erste Anzeichen einer möglichen Umkehr. Das Histogramm signalisiert, dass das negative Momentum langsam nachlässt und sich in den positiven Bereich bewegen könnte. Gleichzeitig zeigt der RSI (Relative Strength Index), der zuvor stark überverkauft war und bis auf 20 Punkte fiel, erste Erholungstendenzen in Richtung der neutralen 50-Punkte-Marke.

Die Liquidation Levels (links im nachfolgenden Chart) zeigen jedoch, dass in dieser Preisspanne weiterhin die Short-Positionen dominieren – das Delta liegt aktuell bei 1,1 Millionen US-Dollar. Zudem hat der Kurs bereits sämtliche Long-Positionen in diesem Bereich abgeholt. Typischerweise müsste NEAR nun eine Aufwärtsbewegung initiieren, um einige der offenen Short-Positionen zu liquidieren.

Letztendlich bleibt Bitcoin der entscheidende Faktor: Sollte BTC weitere Schwäche zeigen, könnte sich der Abwärtsdruck auf NEAR verstärken. Falls der Markt jedoch eine kurzfristige Erholung einleitet, könnte NEAR die Chance nutzen, um wieder über die 2,60-US-Dollar-Marke zu steigen.

NEAR 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

