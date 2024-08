In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf NEAR Protocol (NEAR) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Nach dem Einbruch am 5. August in der Kryptowelt blieb auch NEAR nicht verschont und erlebte einen deutlichen Kursrückgang, konnte jedoch bei einem Preisniveau von 3,215 US-Dollar Support (rote Linie im Chart) finden. Betrachtet man den VPVR (Volume Profile Visible Range) auf dem Tageschart von NEAR, so ist erkennbar, dass auf diesem Preisniveau ein hohes Handelsvolumen stattfand und NEAR keinen Tagesschlusskurs unterhalb des Point of Control (POC) verzeichnete.

Nach dem Anstieg hatte NEAR Schwierigkeiten, den 800-Tages-EMA zu durchbrechen, an dem auch ein Widerstand bei 4,301 US-Dollar liegt. Sollte der Support bei Bitcoin halten und der Kurs nach oben ziehen, könnte dies auch NEAR mit nach oben ziehen und möglicherweise zum Durchbruch des 800-Tages-EMA führen. Nach einem solchen Durchbruch könnte NEAR bis zum nächsten Widerstand bei 4,920 US-Dollar laufen und auf die 50-Tages-EMA treffen. Sollte der Support bei Bitcoin jedoch nicht halten, könnte NEAR erneut seine Tiefststände bei 3,215 US-Dollar ansteuern.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

NEAR Tageschart (Quelle: TradingView)

NEAR: Indikatoren ohne klare Richtung

Falls der 50-EMA im 4-Stunden-Chart NEAR nach unten drückt und die grüne Support-Linie bei 3,937 US-Dollar nicht mehr halten kann, könnte NEAR erneut die blaue Support-Box ansteuern, die sich zwischen 3,076 und 3,260 US-Dollar befindet. Der RSI im 4-Stunden-Chart liegt bei 48,5 Punkten, was genügend Raum bietet, um sowohl in den überkauften als auch in den überverkauften Bereich zu gelangen. Der MACD im 4-Stunden-Chart zeigt Anzeichen dafür, dass das negative Momentum im Histogramm allmählich in den positiven Bereich übergehen könnte.

NEAR 4h-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.