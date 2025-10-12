App herunterladen
Bitcoin statt Gold Nationale Bitcoin-Reserven: Wer wie viel hält und warum das erst der Anfang ist

Was als Experiment in El Salvador begann, entwickelt sich zu einem globalen Wettlauf um digitales Gold. Doch was bedeutet das für Anleger und die geopolitische Machtbalance?

Timur Yildiz
Teilen
Bitcoin-Kurs114,151.00 $2.00 %
Bitcoin kaufen
Eine goldene Bitcoin-Münze ist über einer blauen, gepixelten Weltkarte auf dunklem Hintergrund zentriert und hebt die globalen Auswirkungen von Bitcoin hervor.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin wird für immer mehr Staaten zur strategischen Reserve und damit zum geopolitischen Faktor

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Staaten bereits tausende Bitcoin in ihren nationalen Reserven halten
  • Warum die USA, China und El Salvador beim Aufbau staatlicher BTC-Strategien eine Vorreiterrolle spielen
  • Wie Länder wie Schweden, Kasachstan und Pakistan eigene Bitcoin-Programme planen
  • Weshalb Bitcoin immer mehr zur digitalen Alternative zu Gold wird – mit geopolitischen Folgen

Immer mehr Staaten werden zu Bitcoin-Akteuren. Was mit El Salvador begann, nimmt 2025 geopolitische Züge an: Die USA konsolidieren beschlagnahmte Coins, im Kongress laufen Vorstöße für eine “Strategic Bitcoin Reserve”. Schweden prüft eine nationale Reserve per Riksdag-Motion. Kasachstan treibt eine Krypto-Reserve über die Zentralbank voran. Und in den Vereinigten Arabischen Emiraten legen On-Chain-Analysen staatsnahe BTC-Bestände offen. Eine Übersicht aller offiziellen und inoffiziellen staatlichen Krypto-Rücklagen – und was das für den Markt bedeutet.

Das könnte dich auch interessieren