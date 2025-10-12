In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Staaten bereits tausende Bitcoin in ihren nationalen Reserven halten
- Warum die USA, China und El Salvador beim Aufbau staatlicher BTC-Strategien eine Vorreiterrolle spielen
- Wie Länder wie Schweden, Kasachstan und Pakistan eigene Bitcoin-Programme planen
- Weshalb Bitcoin immer mehr zur digitalen Alternative zu Gold wird – mit geopolitischen Folgen
Immer mehr Staaten werden zu Bitcoin-Akteuren. Was mit El Salvador begann, nimmt 2025 geopolitische Züge an: Die USA konsolidieren beschlagnahmte Coins, im Kongress laufen Vorstöße für eine “Strategic Bitcoin Reserve”. Schweden prüft eine nationale Reserve per Riksdag-Motion. Kasachstan treibt eine Krypto-Reserve über die Zentralbank voran. Und in den Vereinigten Arabischen Emiraten legen On-Chain-Analysen staatsnahe BTC-Bestände offen. Eine Übersicht aller offiziellen und inoffiziellen staatlichen Krypto-Rücklagen – und was das für den Markt bedeutet.
