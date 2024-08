In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Polkadot (DOT) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Nach 33 Prozent Plus: Wie geht es weiter mit Polkadot (DOT)?

Nach 33 Prozent Plus: Wie geht es weiter mit Polkadot (DOT)?

Seit dem Tiefstand am 5. Juli bei 4,922 US-Dollar hat DOT einen Anstieg von 33 Prozent verzeichnet und es geschafft, über den 200-EMA im 4-Stunden-Chart zu klettern. Allerdings konnte dieser als Support nicht gehalten werden. Deutlich sichtbar ist zudem, dass das Tief vom 12. April bei 6,50 US-Dollar nun als signifikanter Widerstand fungiert, wie sich vom 14. bis 22. Juli zeigte. Über eine Woche lang versuchte DOT vergeblich, diesen Widerstand zu durchbrechen, bevor der Abverkauf von Bitcoin DOT nach unten zog.

Die Marke von 6 US-Dollar konnte ebenfalls keinen ausreichenden Support bieten, und so wurde der Kursbereich, der am 13. April stark aufgekauft wurde, erneut getestet. Das Tief vom 5. Juli bei 4,92 US-Dollar (untere blaue Box) könnte erneut angelaufen werden. Der RSI-Wert von 24,9 Punkten signalisiert jedoch einen starken Überverkauf, was auf eine mögliche Trendumkehr hinweist.

Das Falling Wedge Pattern sollte im Auge behalten werden, falls DOT tatsächlich daraus ausbricht. Es ist jedoch zu beachten, dass dies auch von der Entwicklung des Bitcoin-Kurses abhängt.

DOT Vierstundenchart (Quelle: TradingView)

Was ist möglich für Polkadot (DOT)

Der aktuelle Tageschart von DOT zeigt, dass der Point of Control (POC) des Volume Profile Visible Range (VPVR) erreicht wurde. Sollte es zu einem Abverkauf bei Bitcoin kommen, könnte dies DOT ebenfalls nach unten ziehen, wobei die nächste größere Volumenzone bei 4,40 US-Dollar liegt. Der RSI auf dem Daily Chart befindet sich bei 34 Punkten und hätte somit noch Spielraum, um in den überverkauften Bereich zu fallen.

Es ist jedoch anzumerken, dass der RSI, trotz seiner aktuellen Position, bullish interpretiert werden kann, da er keine tieferen Tiefs bildet. Dies deutet darauf hin, dass weiterhin Kaufinteresse besteht.

DOT Tageschart (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.