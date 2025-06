In diesem Artikel erfährst du: Warum Donald Trumps Söhne gegen ein Trump-nahes Krypto-Projekt klagen

Welche konkurrierenden wirtschaftlichen Interessen Donald Trumps Krypto-Konglomerat zum wackeln bringen

Weshalb Elon Musks „Bitcoin-Verschlüsselung“ die Krypto-Community in Aufruhr versetzt

Dass die Bromance zwischen Elon Musk und Donald Trump früher oder später in die Brüche gehen würde, schien praktisch vorherbestimmt – Kindsköpfe, die sie nun mal sind. Und auch darin zeigt sich eine Parallele: Gehen sie mit Krypto auf Tuchfühlung, geht in der Regel irgendwas schief. So schien es kurz, als habe Trumps Krypto-Bauchladen diese Woche Zuwachs bekommen. Ominös aber: Die Trumps distanzierten sich von einer Trump-Wallet. Der Streit eskalierte nun in einer Unterlassungsklage, die Trumps eines Krypto-Unternehmen, World Liberty Financial, gegen Trumps anderes Krypto-Unternehmen, Fight Fight Fight, einreichte. Einen weniger skurrilen, dafür in der Bitcoin-Community umso unverzeihlichen Fauxpas leistete sich derweil Elon Musk, der Chats auf X mit einer “Bitcoin-Verschlüsselung” hochrüsten will – auweia.

