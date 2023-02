Mt Pelerin Die BTC-Sparplan-App mit Lightning-Integration

Sparplan-Apps sind im Trend. Spätestens seit dem durchschlagenden Erfolg von Relai setzen immer mehr Bitcoiner:innen auf unkomplizierte Broker Apps. Der Vorteil solcher Apps liegt allen voran in der nutzerfreundlichen Bedienbarkeit. Man kann quasi von überall mittels Smartphone Satoshis stapeln.

Mit Mt Pelerin hat die Welt der Sparplan-Apps Zuwachs bekommen. Denn die vom im Schweizerischen Genf angesiedelten gleichnamigen Unternehmen herausgebrachte App ist Multi-Coin-Wallet und Krypto-Broker zugleich.

Über die App können Nutzerinnen und Nutzer eine Reihe von Coins wie Ethereum (ETH), Fantom (FTM), Polygon (MATIC) und Bitcoin (BTC) kaufen. Für letzteren Coin spendieren die Macher der App ein neues Feature, das in dieser Form einzigartig ist.

Lightning BTC bei Mt Pelerin

Denn über Mt Pelerin können Nutzerinnen und Nutzer ab sofort BTC auch via Lightning senden und empfangen. Wer darüber hinaus in der App unter den verschiedenen Blockchains Lightning auswählt, kann über das Second-Layer-Netzwerk auch direkt Bitcoin kaufen und verkaufen. In anderen Worten: Anstatt On-Chain-BTC erhält man direkt Lightning BTC auf die Wallet, die man gegen Fiatgeld – etwa per Überweisung – getauscht hat.

Die Bridge Wallet ist zum aktuellen Stand zwar eine Custodial Wallet. Laut einer Pressemitteilung tüftelt das Entwicklerteam aber bereits an einer Non-Custodial-Lösung:

Wir planen, fortgeschrittenen Nutzern in naher Zukunft die Möglichkeit zu eröffnen, ihre eigenen Lightning-Nodes in Bridge Wallet zu betreiben. In der Zwischenzeit übernimmt die aktuelle Version alle komplexen Channel- und Liquiditätsmanagement-Funktionen von Lightning für den Benutzer. Mt Pelerin

Auch das Gebührenniveau lässt sich sehen. Nutzerinnen und Nutzern stehen pro Jahr gebührenfreie Krypto-Käufe im Gesamtvolumen von bis zu 500 Schweizer Franken (CHF) zur Verfügung. Ist das Gratis-Budget aufgebraucht, steigen die Gebühren (bei der Bezahlart Überweisung) auf bis zu 1,3 Prozent an.

Diese Gebühren fallen bei der Nutzung von Mt Pelerin an. Quelle: Mt Pelerin.

Das ist in etwa vergleichbar mit der Gebührenstaffelung bei Relai.

Zusätzliches Schmankerl: App-Nutzer:innen können bis zu 1.000 CHF täglich handeln, ohne sich eines umfangreichen KYC-Tests unterziehen zu müssen.

