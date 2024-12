In diesem Artikel erfährst du: Was hinter AI-Finance steckt

Wie sich Mode von Base und Solana abheben will

Welche KI-Agenten auf der Chain beliebt sind

Der Krypto-Asset-Manager Bitwise verkündete in einem Ausblick für 2025 kürzlich: “Von KI-Agenten gestartete Token werden eine Memecoin-Manie anführen, die noch größer sein wird als im Jahr 2024”. Auch einige Venture Kapitalgeber, mit denen BTC-ECHO sprach, sehen in den Agenten “die größte Sache seit DeFi”. Einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Manie bekamen Degens bereits mit dem KI-Agenten-Hype auf Solana und Base. Dieser förderte lukrative Token wie aixbt (AIXBT), Virtuals (VIRTUAL) oder Zerebro (ZEREBRO) zu Tage. Um die nächste Runde dieses Rummels zu erwischen, lohnt sich für experimentierfreudige Krypto-Nutzer also möglicherweise ein Blick in andere KI-Ökosysteme. Insbesondere jene, die noch kaum erschlossen sind.

