Im vergangenen Jahr musste der NFT-Markt Federn lassen. Die Pleiten von Terra Luna, FTX und Co. plus eine schwierige makroökonomische Gesamtlage ließen den Kryptomarkt einbrechen. Und mit ihm auch die NFT-Preise. Die anfängliche Euphorie, die noch zu Zeiten des Hypes um ikonische Kollektionen wie Bored Apes und Cryptopunks herrschte, kam endgültig zum Erliegen. Der Durchschnittspreis für einen Bored-Ape-NFT, auch dessen Floor Price genannt, hat mittlerweile ein Zweijahrestief erreicht. Einige NFT-Schöpfer konnten die Welle allerdings gerade noch rechtzeitig mitnehmen. Und sie wurden belohnt. Diese drei Künstler machten sich so zu Krypto-Millionären.

