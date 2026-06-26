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Mythen und Fakten 

Mining-Experte erklärt: Darum muss Bitcoin viel Strom verbrauchen

Kaum ein Thema rund um Bitcoin wird so kontrovers diskutiert wie das Mining. Die Debatte dreht sich meist um den Stromverbrauch, lässt jedoch viele wichtige Aspekte des Netzwerks außer Acht.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Frederik Dürr und eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Frederik Dürr, KI-bearbeitet

 | Seit Jahren steht das Mining in der Kritik

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Mining für die Sicherheit des Netzwerks unverzichtbar ist
  • Wie die Hashrate Bitcoin vor Angriffen schützt
  • Welche Rolle überschüssige Energie beim Bitcoin Mining spielt
  • Wo sich Bitcoin Miner bevorzugt ansiedeln
  • Worin die größten Missverständnisse über Bitcoin Mining bestehen

Bitcoin gilt seit Jahren als die bekannteste Kryptowährung der Welt. Die öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich dabei jedoch häufig nur auf den Kurs und neue Höchststände. Deutlich seltener wird darüber diskutiert, welche Mechanismen das Netzwerk überhaupt am Laufen halten. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Bitcoin Mining. BTC-ECHO hat mit Frederik Dürr, Managing Director von CryptoHall24, darüber gesprochen, weshalb Mining eine grundlegende Funktion für die Sicherheit und Unabhängigkeit des Netzwerks erfüllt und welche Missverständnisse sich bis heute hartnäckig halten.

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