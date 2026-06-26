Kaum ein Thema rund um Bitcoin wird so kontrovers diskutiert wie das Mining. Die Debatte dreht sich meist um den Stromverbrauch, lässt jedoch viele wichtige Aspekte des Netzwerks außer Acht.

Mining-Experte erklärt: Darum muss Bitcoin viel Strom verbrauchen

Mining-Experte erklärt: Darum muss Bitcoin viel Strom verbrauchen

In diesem Artikel erfährst du: Warum Mining für die Sicherheit des Netzwerks unverzichtbar ist

Wie die Hashrate Bitcoin vor Angriffen schützt

Welche Rolle überschüssige Energie beim Bitcoin Mining spielt

Wo sich Bitcoin Miner bevorzugt ansiedeln

Worin die größten Missverständnisse über Bitcoin Mining bestehen

Bitcoin gilt seit Jahren als die bekannteste Kryptowährung der Welt. Die öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich dabei jedoch häufig nur auf den Kurs und neue Höchststände. Deutlich seltener wird darüber diskutiert, welche Mechanismen das Netzwerk überhaupt am Laufen halten. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Bitcoin Mining. BTC-ECHO hat mit Frederik Dürr, Managing Director von CryptoHall24, darüber gesprochen, weshalb Mining eine grundlegende Funktion für die Sicherheit und Unabhängigkeit des Netzwerks erfüllt und welche Missverständnisse sich bis heute hartnäckig halten.

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