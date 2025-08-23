App herunterladen
Meinungs-ECHO  Michael Saylor knickt ein – Ripple-CTO warnt Strategy-Anleger

Michael Saylor bringt mit einer kleinen, aber feinen Änderung Strategy-Aktionäre gegen sich auf. Auch Ripple-CTO David Schwartz warnt vor einem Risiko.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs115,636.00 $2.18 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann im dunklen Anzug und mit orangefarbener Krawatte spricht über Bitcoin, während er mit einer Hand gestikuliert, sitzend vor einem blauen Hintergrund.

Beitragsbild: picture alliance

 | "Lügner" und "Betrüger": Michael Saylor bekam viel Kritik zu hören

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Michael Saylor als Lügner dargestellt wird – und was daran dran ist
  • Weshalb sich langjährige Strategy-Investoren hintergangen fühlen
  • Wieso Ripple-CTO David Schwartz vor dem Strategy-Modell warnt

Michael Saylor ist in der Krypto-Welt ein nahezu unantastbarer Star und Strategy Sinnbild für den Glauben an eine niemals endende Bitcoin-Rallye. Verhältnismäßig viel Kritik aus eigenen Reihen schlug dem Vorzeige-Maxi jedoch nun entgegen, nachdem er Änderungen an der Aktienausgabe bekannt gab, die er so kurz zuvor noch kategorisch ausschloss. Das kam nicht gut an. Aktionäre fühlten sich hintergangen, der MSTR-Kurs legte den Rückwärtsgang ein. Warum dieser Schritt, liegt für Strategy auf der Hand: mehr Geld für Bitcoin-Käufe. Für Anleger jedoch bedeutet es nicht nur einen Vertrauensbruch. Der ohnehin riskante Rodeo-Ritt auf dem Microstrategy-Konstrukt könnte nun noch turbulenter werden – meint Ripple-CTO David Schwartz.

