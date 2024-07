USDT, der Stablecoin von Tether, könnte in Europa bald nicht mehr handelbar sein. Grund dafür ist die MiCA. Wie ernst man diese Sorgen nehmen muss.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Regeln MiCA für Stablecoins vorschreibt

Welche Problem MiCA Tether bereitet

Wer von einem möglichen Abzug von Tether profitieren könnte

Wie Experten im Gespräch mit BTC-ECHO die Chancen für Tether einschätzen

Es herrscht Aufruhr im Krypto-Space. Tether, der Emittent des weltweit größten Stablecoins USDT, steht in Europa unter Druck. Der Grund: die gerade in Kraft getretene MiCA-Verordnung der Europäischen Union. Denn die Regeln, die Brüssel dem Stablecoin-Sektor vorschreibt, legen Anbietern weitreichende Transparenzpflichten auf, vor allem bei der Offenlegung von Rücklagen. Pflichten, die die Genehmigungsbemühungen Tethers scheinbar mindern. Am Ende könnte USDT sogar gänzlich aus der EU verschwinden, meinen Experten.

