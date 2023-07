Die Krypto-Regulierungsverordnung MiCA soll Klarheit in den Krypto-Sektor bringen. Doch hält sie auch, was die verspricht? Die Krypto-Expertin Dr. Annette Wagemann von der Steuer- und Wirtschaftskanzlei WINHELLER liefert Antworten.

BTC-ECHO: Warum ist die MiCA jetzt so ein großer Wurf für die EU beziehungsweise den Kryptosektor hierzulande? Was bedeutet MiCA für mich als EU-Bürger?

Dr. Annette Wagemann: Die MiCA zielt darauf ab, einen europaweit einheitlichen Rechtsrahmen für Kryptowerte zu schaffen und Wettbewerbsnachteile zu beseitigen, die darauf zurückzuführen waren, dass für bestimmte Teilmärkte keine oder nur geringe Regelungen bestanden. Insoweit liegt ein Schwerpunkt der MiCA auch in einer Rechtsangleichung der Verbraucherschutzbestimmungen und stärkt insoweit auch die Rechte der Verbraucher.

Wo sehen Sie noch Nachbesserungsbedarf bei der MiCA?

Die MiCA ist zwar recht voluminös, aber dennoch kein umfassendes Regelwerk für Kryptowerte. So sind beispielsweise Kryptowerte, die als Finanzinstrumente einzustufen sind, nicht von den Regelungen der MiCA erfasst. Zudem bereiten die europäischen Aufsichtsbehörden unter Beteiligung der BaFin ergänzende technische Regulierungs- und Durchführungsrechtsakte sowie erläuternde Leitlinien vor, um die MiCA-Verordnung anzuwenden.

Welche Rolle spielt die nationale Regulierung für Unternehmen und Verbraucher oder hängt hier letztlich alles an der EU?

Die EU setzt den Rahmen und bestimmt den Umfang, in dem nationale Besonderheiten möglich sind. Dies betrifft sowohl die Gesetzgebung als auch die Auslegung der Vorhaben durch die nationalen Aufsichtsbehörden. Leider ist die öffentliche Wahrnehmung und Diskussion immer noch zu sehr auf die nationale Ebene fokussiert.

Steuererklärung für Kryptowährungen leicht gemacht Wir zeigen dir in unserem BTC-ECHO Vergleichsportal die besten Tools für die automatische und kinderleichte Erstellung von Krypto-Steuerberichten. Zum Steuersoftware-Vergleich

Security Token sind beispielsweise nicht von der MiCA umfasst, sondern werden durch die MiFID reguliert, die als Richtlinie von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen war und es dadurch den Mitgliedstaaten ermöglicht hat, nationale Besonderheiten beizubehalten.

[mc4wp_form id=164021]

Angenommen, ich gehe davon aus, dass die deutsche BaFin sehr streng ist mit der Lizenzerteilung für mich als Krypto-Unternehmer, dann könnte ich beispielsweise nach Malta gehen und dann im Anschluss nach Deutschland passporten. Wie stellt man sicher, dass man in allen EU-Ländern die gleichen Standards erreicht?

Im Prinzip ist dies richtig. Allerdings entscheiden etablierte Finanzintermediäre in Abhängigkeit von ihrem Geschäftsmodell und ihren Produkten über den Zulassungsstaat. Ist in einem Mitgliedstaat die Erlangung einer Erlaubnis schwierig, so gilt dies immer noch als Qualitätsmerkmal, wenn gerade von diesem Mitgliedstaat eine Erlaubnis erteilt wurde. Es gilt daher im Einzelfall zwischen allen relevanten Aspekte abzuwägen.

Die Schweiz und Liechtenstein sind für ihre krypto-freundliche Regulierung bekannt und beherbergen entsprechend viele Krypto-Unternehmen. Kann die MiCA die beiden Standorte relativ gesehen schwächen oder sind die anderen Rahmenbedingungen dort einfach zu attraktiv im Gegensatz zu EU-Ländern?

Unternehmen, die zielgerichtet den europäischen Markt bedienen wollen, benötigen eine Zulassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Insoweit ist die Schweiz für Unternehmen, die den europäischen Markt bedienen wollen, kein geeigneter Standort. Das war schon vor der MiCA so. Innerhalb des EWR bezweckt die MiCA jedoch die Schaffung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen und insoweit wird künftig der Standort Liechtenstein geschwächt.

Wenn wir über den Atlantik schauen, herrscht heilloses Chaos in der Krypto-Regulatorik. Sehen Sie die MiCA-Verordnung auch als Anreiz für amerikanische Krypto-Unternehmen nach Europa zu kommen?

Wenn es Europa wieder gelingt, mit deutlich weniger Worten zu sagen, was Recht ist, dann ja.

Sehen Sie nicht die Gefahr, dass die Weiterentwicklung von MiCA zu zu hohen Hürden für den DeFi-Sektor führt?

Ich teile ihre Einschätzung, dass für Start-ups die Hürden höher geworden sind. Das muss aber nicht schlecht sein. Überzeugende Geschäftsmodelle finden Kapitalgeber und werden sich durchsetzen.

Die Transfer of Funds Regulation (TFR) steht in der Kritik, unangemessen hohe Auflagen an die Krypto-Dienstleister zu stellen, wie unter anderem Meldepflichten für Krypto-Transaktionen ab 1.000 Euro. Was sagen Sie zu dieser Kritik?

Die Pflicht zur Identifikation von Transaktionen von oder zu „unhosted Wallets“ ab eintausend Euro ist prozessual und technologisch nur schwer umzusetzen. Großbritannien hat sich dagegen ausgesprochen. Von dort liegen bislang keine Erkenntnisse vor, dass hierdurch das Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vergrößert wurde. Auch dies ist daher ein Aspekt, über den man sicher nochmal nachdenken wird.

Wird die Regulierung zu mehr Kapital und Business in der EU führen oder wird Europa die Chance ungenutzt lassen, da es aus anderen Gesichtspunkten zu unattraktiv ist?

Rechtssicherheit ist ein entscheidender Faktor bei der Standortwahl. Ein laxes regulatorisches Umfeld war daher noch nie ein Standortvorteil. Zu detailreiche gesetzliche Vorgaben sind dies aber auch nicht.

Wer mehr zur MiCA-Regulierung erfahren möchte, dem sei die Seminarreihe MiCA im Dialog von WINHELLER empfohlen. Frau Wagemann und Kollegen klären im kostenlosen Webinar am 20. Juli über die Rechtsfolgen der MiCA auf. Hier geht es zur Anmeldung.