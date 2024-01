Im November 2022 taufte sich Elrond in MultiversX um. Das Projekt möchte zu einem der bedeutendsten Metaverse-Projekte heranwachsen. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, kündigte CEO Beniamin Mincu am 2. Juni 2023 einen gezielten Schlachtplan namens Hypergrowth an, eine 1.000-Tage-Wachstumsstrateige. Was seit dem großen Rebranding passierte.

Transformation: Kommerzielle Produkte & Ökosystem Initiativen

2018 begann die Geschichte von Elrond mit dem Whitepaper: Die Layer 1 Blockchain wurde als massentaugliche Smart-Contract-Plattform 2020 offiziell gelauncht.

Im Zuge der Transformation wurden zunächst bestehende Produkte gemerged:

Beispielhaft wurde aus dem Maiar Launchpad das xLaunchpad, eine Plattform zur Start-up-Finanzierung; aus der Ad Astra Bridge wurde die xBridge, die MultiversX mit Ethereum und der Binance Smart Chain verbindet; aus Utrust und Twispay wurde das neue Massen-Zahlungsnetzwerk xmoney.

Weiterhin wurden 3 neue Massenmarkt-Produkte ausgerollt, um kommerzielle Web3- und Metaverse-Anwendungsfälle zu erschließen:

xFabric, ein modulares Web3-Betriebssystem; xPortal, eine Art gamifizierte Super-Payment-App und xWorld, ein geplantes interoperables Metaverse-Projekt.

Mit xAI wurde zusätzlich eine Sammlung verschiedener KI-Tools für Entwickler eingeführt, die schrittweise in die oben genannten Massenmarktprodukte integriert werden sollen.

Daneben möchte die Foundation mit der “Ära Hypergrowth” bessere Anreize für Nutzer und Entwickler setzen. Zu diesen Initiativen gehören beispielsweise regelmäßige Video-Calls für die Communitymitglieder, Entwickler- und Validatoren-Sitzungen, Programme für Markenbotschafter, Inkubationsprogramme, Entwickler-Wettbewerbe oder VC-gesponserte-Investitionsfonds.

Neue Partner im Infrastruktur- und Web3-Bereich

Anfang 2023 gewann MultiversX Tencent Cloud. Die beiden Partner wollen künftig ihre Stärken im Web3- und Metaverse-Bereich bündeln.

Ende Oktober – in der Ära Hypergrowth und im Rahmen der xDay Konferenz – folgten weitere Infrastrukturpartner mit Google Cloud, der Deutschen Telekom oder Amazon Web Services.

Daneben forcierte MultiversX die Expansion innerhalb der Blockchain Branche: Neben kettenübergreifenden Lösungen wie der xBridge gab man eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Axelar bekannt. Axelar bietet ein Interoperabilitätsnetzwerk von derzeit über 50 unterstützten Ketten an und plant, auch Multiversx hinzufügen.

Um neue Nutzer nicht nur auf dem digitalen Weg zu erreichen, startete das Team 2023 eine globale Reichweitentour und zeigte Präsenz auf zahlreichen Events.

Fazit: Rebranding löst Bewegung aus, doch wann bewegt der Fortschritt den Preis?

Die Reise von Elrond zu MultiversX löste viel Veränderung aus. Erste Hypergrowth Effekte sind erkennbar, doch eine Abkürzung vorbei am Bärenmarkt und zurück zu alten Höhenflügen kannte selbst MultiversX bisher nicht.

Immerhin kann man dem Team nicht vorwerfen, stillzustehen. Im Gegenteil: Das Netzwerk bewegt sich. Ob die Nutzer den Fortschritt wertschätzen und der Wert den Marktpreis nach oben bewegt, bleibt abzuwarten. Wenn 1.000 Tage Wachstumsagenda enden und die Altcoin Season blüht, wissen wir vermutlich mehr.