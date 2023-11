Im November 2022 kollabiert die Kryptobörse FTX, der Schaden geht in die Milliarden. Jetzt verklagen Investoren die Werbepartner Mercedes, Formel 1 und die Major League Baseball.

In einer Klage gegen die insolvente Kryptobörse FTX haben Investoren nun weitere Ziele im Visier. Darunter: Major League Baseball (MLB), Formel 1 und das Rennsportteam der Mercedes-Benz Group AG. Die Kläger werfen diesen Organisationen vor, aktiv am “massiven, mehrere Milliarden US-Dollar umfassenden globalen Betrug” der FTX-Gruppe beteiligt gewesen zu sein.

Die US-Baseball-Liga hatte im Jahr 2021 – als erste große Sportliga – einen Werbedeal mit der Kryptobörse abgeschlossen. Wie Bloomberg berichtet, wird der MLB nun “Beihilfe und/oder aktive Teilnahme” am FTX-Betrug vorgehalten. Der Vorwurf: die Sportorganisation habe den Verkauf unregulierter Wertpapiere gefördert. Bevor MLB den Werbedeal 2022 – nach dem Kollaps der Kryptobörse – beendete, trugen die Schiedsrichter beispielsweise FTX-Banner auf den Ärmeln, heißt es.

Auch die Formel 1 und das “Mercedes Formel 1 Racing Team” haben den Verkauf von unregulierten Wertpapieren durch Werbedeals mit der Kryptobörse unterstützt, so die Kläger weiter.

Im Juli 2022 prangte noch das FTX-Logo auf einem Mercedes-AMG F1 I Quelle: Picture Alliance

Die Kläger behaupten, dass die Beschuldigten bewusst Warnzeichen ignorierten, um vom öffentlichen Enthusiasmus für die FTX-eigene Kryptowährung (FTT) zu profitieren. “MLB und viele andere stürzten sich schnell in die Welt der Kryptowährungen, als sie das Potenzial für schnelles Geld erkannten”, so die Anwälte der Anleger in der Klage.

Tom Brady, Gisele Bündchen und Co. als Werbepartner

Auch die Prominenz ließ sich auf Werbedeals mit FTX ein. Beispielsweise Tom Brady und seine damalige Frau, Gisele Bündchen. Der Football-Star und das Model gingen 2020 eine Partnerschaft mit dem Kryptounternehmen ein. Als Teil des Deals erhielten sie neben Bitcoin, Beteiligungen an dem Unternehmen. Der siebenfache Superbowl-Gewinner wurde Markenbotschafter, Gisele Bündchen Beraterin für ökologische und soziale Initiativen.

Basketballspieler Stephen Curry war ebenfalls Teil der Profisport-Marketingstrategie. Als FTX-Botschafter erhielt der NBA-Star eine nicht bezifferte Kapitalbeteiligung an der Kryptobörse. Auch Shaquille O’Neal wird das Mitwirken am Betrugsskandal vorgeworfen. In einer Fernsehanzeige von FTX erhielt die Basketball-Legende dabei den Spitznamen “Shaqtoshi”.