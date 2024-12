Nur wenige Krypto-Anleger wissen, wie wichtig die “Marktmacher” wirklich sind. Ein Experte erklärt nun, wie die versteckten Akteure Bitcoin und Co. beeinflussen.

Market Maker: Die heimliche Macht an den Krypto-Märkten

In diesem Artikel erfährst du: Welche Vorteile Krypto-Anleger durch die Market Maker bekommen

Warum Volatilität nicht die größte Gefahr am Krypto-Markt ist

Wie der Bitcoin-Kurs 2025 infolge der Trump-Wahl profitieren könnte

Viele Krypto-Investoren haben schon mal von ihnen gehört, aber nur die wenigsten wissen, wie wichtig sie eigentlich sind: “Market Maker”. Dabei braucht es diese heimlichen Akteure hinter den Kulissen nicht nur für die Krypto-Leitwährung Bitcoin mit ihrer Marktkapitalisierung in Höhe von knapp zwei Billionen US-Dollar, sondern auch für neue Token-Listings. Ob Krypto-Anleger, Community oder Token-Emittenten – alle profitieren von der Arbeit der Marktmacher. BTC ECHO besprach mit Laurent Benayoun, CEO von Acheron Trading, den Einfluss der Market Maker in der Krypto-Welt, warum uns eine neue Ära der Regulierung bevorsteht und was das zusammen mit den ETFs für den Bitcoin-Kurs 2025 bedeuten könnte.

