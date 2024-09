In 2023 haben 179 Menschen im Lotto gewonnen. Auch bei Bitcoin können glückliche Investoren den Jackpot knacken, mit Geräten wie NerdMiner oder NerdAxe.

So groß ist die Chance auf den Bitcoin-Jackpot

In diesem Artikel erfährst du: Welche verschiedenen Lotterie-Miner es gibt

Wie groß die Chance auf den Bitcoin-Jackpot ist

Wie hoch die Kosten sind, um an der Bitcoin-Lotterie teilzunehmen

Mit einem Gerät für 200 US-Dollar hat ein glücklicher Solo-Miner jüngst das schier Unmögliche geschafft: Den Bitcoin-Jackpot geknackt und den Block Reward – immerhin 210.000 US-Dollar – eingestrichen.

Die statistische Wahrscheinlichkeit hierfür ist verschwindend gering, weshalb die Aktion einem Lottogewinn gleichkommt. In 14 Jahren kam es erst 283 Mal vor. Alle 2.983 Blöcke findet ein Solo-Miner so sein Glück.

Zugegeben: Die Chance, sich gegen die industrialisierte Mining-Macht durchzusetzen, ist verschwindend gering. Theoretisch aber ist allen, die ein Mining-Gerät laufen lassen, der Hauptgewinn vergönnt. Wer sein Glück also selbst versuchen will, kann aus einer Reihe verschiedenster Lotto-Mining-Geräte wählen. So wahrscheinlich ist der Bitcoin-Gewinn damit.

