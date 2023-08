Neben bekannten Playern wie Optimism und Arbitrum stehen weitere Layer-2-Blockchains in den Startlöchern. Ein Blick auf die heißesten Newcomer.

Der Hype um BASE, die Skalierungslösung für Ethereum von Coinbase, startete die aktuelle Hochsaison der Layer-2-Netzwerke. Die Narrative hierbei ist klar: geht es in den nächsten Bullenmarkt, kämpfen nicht länger Ethereum-Alternativen um Marktdominanz, sondern deren Layer-2-Blockchains. Mit Blick auf die Zahlen rund um Aktivität, Nutzer und TVL sieht es in diesem Sektor alles andere als nach Bärenmarkt aus.

Schon seit längerem lagert Ethereum einen Großteil seiner Aktivität an Skalierungslösungen wie Arbitrum, Optimism und ZKSync aus. Jüngst reihte sich Base hinzu und überholte binnen weniger Tage kurzfristig die bereits etablierten Vertreter in puncto Aktivität. Doch andere Kandidaten stehen schon in den Startlöchern, um einen Teil des knapp zehn Milliarden US-Dollar großen Kuchens zu erhaschen. Wie das Beispiel BASE zeigt, könnte es sich lohnen, früh dabei zu sein. Hier einige der vielversprechendsten Aspiranten.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden