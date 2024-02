Banken tasten sich noch behutsam in den Krypto-Sektor. Das Start-up Hyphe will die Entwicklung beschleunigen und hat BTC-ECHO eine All-in-One-Lösung exklusiv vorgestellt.

So können deutsche Banken bald Krypto-Assets anbieten

In diesem Artikel erfährst du: Warum Banken eine Krypto-Plattform brauchen

Wie die "Krypto-Lücke" bei Banken geschlossen werden soll

Wie es um das Krypto-Angebot bei Sparkasse, Deutsche Bank und Co. steht

Bislang ist das Krypto-Angebot deutscher Banken an Endkunden überschaubar. Denn: Die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte stellt für Finanzinstitute oft eine große Herausforderung dar. Diesen Prozess wollen drei Dienstleister für digitale Vermögenswerte – sie heißen Hyphe, Tangany und Trever – nun vereinfachen und haben dafür die Plattform Launchpad entwickelt. Das geht aus Informationen hervor, die BTC-ECHO exklusiv vorliegen.

Diese Plattform kombiniert Handel, Verwahrung, Order- und Treasury-Management in einer einzigen, sofort einsatzbereiten Lösung, heißt es in der Pressemitteilung. Die deutsche Hyphe Markets GmbH übernimmt im Rahmen dieser Kooperation die Liquiditätsbereitstellung und den Handel. Trever ist verantwortlich für das Order- und Treasury-Management sowie die Buchführung auf Kundenebene. Das in München ansässige Fintech-Unternehmen Tangany agiert als Verwahrstelle für digitale Assets.