Wer darüber nachdenkt, eine Kryptowährung kaufen zu wollen, sollte sich über Diversifikation Gedanken machen. Mit unseren Musterportfolios bekommst du einige Denkanstöße für dein Investment in Bitcoin, Ether, Cardano und Co.

Alle, die darüber nachdenken, eine Kryptowährung kaufen zu wollen, könnte in der aktuellen Marktphase ein guter Einstiegspunkt sein. Was du dabei beachten musst, haben wir dir in Teil 1 dieser Artikelreihe an dieser Stelle erklärt. Doch da stellt sich schnell die Frage: Welche Kryptowährung lohnt es sich zu kaufen? Wir haben den Markt unter die Lupe genommen und präsentieren nun einige Musterportfolios für ein Investment, das über den bloßen Bitcoin-Kauf hinaus geht.

Im Folgenden findet ihr kurze Steckbriefe von verschiedenen Coins, die wir in unsere Beispiel-Port­folios aufgenommen haben:

Bitcoin, Ethereum und Co. im Kurzprofil 10 Bilder Slideshow zeigen ​ Bitcoin (BTC) Bitcoin ist mit 13 Jahren die älteste und etablierteste Kryptowährung. Sein Use Case, der sich vom globalen Zahlungsmittel zum digitalen Gold gewandelt hat, ist im Krypto-Space größtenteils akzeptiert. Seine derzeitige Konkurrenz beziehungsweise Verdrängung kann als gering eingeschätzt werden. Die Token Economy ist aufgrund eines deflationären Angebotsnachschubs als positiv zu werten. Die Volatilität ist, gemessen am Krypto-Sektor, relativ gering. Insgesamt kann man BTC als relativ risikoarm betrachten. Ethereum (ETH) Ethereum ist mit einer Marktkapitalisierung von über 150 Milliarden US-Dollar die zweitgrößte Kryptowährung. Die Community ist entsprechend groß. Mit Smart Contracts und zahlreichen Anwendungen im Krypto-Finanzbereich konnte sie ihren Use Case vielfach unter Beweis stellen. Die kürzliche Umstellung auf den Proof-of-Stake-Mechanismus hat die Token Economy aufgrund von Staking-Möglichkeiten verbessert. Die Konkurrenz ist deutlich größer und aktiver als bei Bitcoin. Die Volatilität ist der von Bitcoin sehr ähnlich. Das Risiko ist hier durch die erhöhte Konkurrenz etwas höher als bei BTC. Binance Token (BNB) Der Binance Token hat als drittgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung (Stablecoins sind in dieser Betrachtung ausgenommen) und als plattformeigener Token der Krypto-Börse Binance eine große Community hinter sich. Auch wenn sich die Plattform mehr und mehr zum Platzhirsch am Krypto-Markt vorkämpft, ist die Konkurrenz hellwach. Seit 2017 am Markt, ist der Coin vergleichsweise jung. Der Use Case ist als plattforminterner Zahlungscoin klar gegeben. Die Volatilität ist vergleichsweise niedrig. Mit 50 Prozent Verteilung auf das Founding-Team und Angel Investors ist hier ein vergleichsweise hoher Zentralisierungsgrad gegeben, was Abzüge in den Token Economics gibt. Das Risiko ist durch die hohe Konkurrenz höher als bei BTC und ETH. Dogecoin (DOGE) Dogecoin ist ein sogenannter Meme­coin und als solcher in seinem Nutzen stark begrenzt. Er ist als absolute Hochrisikobeimischung anzusehen. Die Ausschüttung ist inflationär, die Token Economics sind miserabel. Dennoch: Aktuell hat er mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar starken Rückenwind. Das liegt vor allem an einer großen Community und Elon Musk. Denn der Twitter- und Tesla-Boss ist ausgemachter Fan der Währung. Durch entsprechende Tweets heizt er immer wieder das Kursgeschehen an. Dementsprechend hoch sind sowohl die Volatilität als auch das Risiko. Cardano (ADA) Das Cardano-Projekt zählt mit dem ADA-Coin als Hauptkonkurrent für Ethereum, womit der Use Case klar gegeben ist. Mit einem starken Entwicklerteam, dem unter anderen auch Ethereum-Mitgründer Charles Hoskinson angehört, steht das Projekt auf soliden Füßen. Bei der ursprünglichen Verteilung der Token fiel ein angemessener Teil auf das Entwicklerteam. Der Proof-of-Stake-Mechanismus begünstigt zusätzliche Einnahmen durch Staking, was positiv ins Gewicht fällt. Die Volatilität hält sich indes in Grenzen. Das Risikoprofil ist aufgrund der Konkurrenzsituation etwas höher. Polygon (MATIC) Polygon ist mit dem MATIC-Token ein weiteres Projekt aus der Top 10, das sich in Konkurrenz zu Ethe­reum stellt. Ebenso wie Polkadot kommt auch Polygon in der NFT-Welt zum Einsatz. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 konnte das Projekt eine relativ große Community hinter sich versammeln. Für Portfolios mit größerem Kapital eine definitiv sinnvolle Beimischung. Polkadot (DOT) Polkadot legt mit sogenannten Parachains den Grundstein für neue Blockchain-Projekte und versucht somit, sich im Web 3.0 als Anker zu verorten. Mit 30 Prozent wurde ein großer Anteil an Token für die Weiterentwicklung reserviert. Als weiterer Ethe­reum-Konkurrent setzt auch Polkadot auf Proof-of-Stake. Das Risiko ist hier leicht höher als bei den anderen Ethereum-Konkurrenten, auch aufgrund des geringen Alters (Launch 2020). Uniswap (UNI) Uniswap entspringt der Welt der Decentralized Finance (DeFi). Der Use Case des UNI-Tokens ist klar gegeben, indem er in der Verwaltung und Governance des Protokolls zum Einsatz kommt. Derzeit ist das Uni­swap-Protokoll gemessen an der Marktkapitalisierung in seinem Bereich das erfolgreichste. Die Konkurrenz ist dennoch groß, DeFi gilt als hart umkämpft. Hier haben wir es aufgrund der Volatilität und der Konkurrenz mit einem eher größeren Risiko zu tun. Chainlink (LINK) Chainlink stellt eine Schnittstelle zwischen Blockchains und Off-Chain-Daten bereit und setzt damit einen validen Use Case um. Mit dem internationalen SWIFT-System hat das Blockchain-Projekt bereits einen hochkarätigen Partner an Land gezogen. Die Konkurrenz ist derzeit weit abgeschlagen, womit LINK ein gutes UP-Potenzial aufweist. Der Risikofaktor ist gemäßigt. Cosmos (ATOM) Cosmos setzt auf Blockchain-Interoperabilität. Im Gegensatz zur Konkurrenz, die dabei auf "Bridges" setzt und damit einen Angriffspunkt bereitstellt, setzt Cosmos auf native, im Code verankerte Interoperabilität – ein deutlicher Pluspunkt. Auch hier sehen wir ein großes UP-Potenzial bei einem gemäßigten Risiko. Schliessen

Kryptowährung kaufen: Welches ist mein Risikoprofil?

Bevor man damit beginnt, eine Kryptowährung kaufen zu wollen und sein Portfolio nach und nach mit Coins und Token bestückt, sollte man sich über sein Risikoprofil Gedanken machen.

Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen drei Portfolio-Arten: “Volles Risiko”, “Ausbalanciert” und “Konservativ”.

Typ 1: Volles Risiko

Wenn du auf volles Risiko setzt, suchst du nach einer dicken Rendite. Dafür gehst du aber auch ein entsprechendes Risiko ein. Du kannst damit leben, wenn du Geld verlierst, freust dich jedoch über hohe Gewinne umso mehr. Du willst nicht nur eine Kryptowährung kaufen, sondern richtig Rendite erzielen. Dein Anlagehorizont ist eher kurzfristig, außerdem bist du bereit, im Zweifelsfall schnell zu reagieren, um Gewinne zu realisieren.

Profi-Tipp: Wenn du die Risiko-Strategie fährst, musst du dein Portfolio beobachten. Sei bereit, regelmäßig umzuschichten und Gewinne sowie Verluste zu realisieren.

Typ 2: Ausbalanciert

Mit einem ausbalancierten Risiko suchst du zwar nach guten Profiten, willst aber auch nicht das volle Risiko dafür eingehen. Für die Aussicht auf eine gute Rendite bist du jedoch auch bereit, verbrannte Erde in Kauf zu nehmen. Du hast einen mittel- bis langfristigen Anlage­horizont und eine mittlere Handelsaktivität.

Profi-Tipp: Behalte deine Risiko-Coins im Auge. Versuche jedoch, die großen Positionen auch mal liegen zu lassen und nicht immer noch eine zusätzliche Kryptowährung kaufen zu wollen. Hier gilt: Hin und Her macht Taschen leer!

Typ 3: Konservativ

Du willst dein Vermögen schützen und dabei so wenig Risiko wie möglich eingehen? Dann ist die konservative Strategie die richtige für dich. Du versuchst, Verluste zu umschiffen, und willst dein Vermögen lieber langsam vermehren, statt viel zu riskieren. Zwar willst du eine Kryptowährung kaufen, vielleicht auch mit ein paar Coins aufstocken, aber es dabei dann auch belassen. Du hast einen langfristigen Horizont und eine geringere Handelsaktivität.

Profi-Tipp: Keep calm and hodl. Schau am besten in ein paar Jahren wieder rein.

Kryptowährung kaufen: Musterportfolios zum Nachbauen

Im Folgenden zeigen wir euch ausgewählte Musterportfolios, die für Investoren mit unterschiedlichem Risikoappetit infrage kommen könnten.

Für Adrenalin-Junkies: Das Risikoportfolio

Am Krypto-Markt ist es möglich, innerhalb kürzester Zeit hohe Gewinne zu erzielen. Man entschließt sich, eine Kryptowährung kaufen zu wollen, die ein gutes Renditepotenzial hat und verkauft sie schnell wieder, das ist zumindest der Idealfall.

Die Gewinne können jedoch auch genauso schnell wieder verschwinden, wenn man sie nicht rechtzeitig realisiert. Darum gilt für die Risiko-Strategie wohl mehr als für alle anderen: Man muss genau wissen, was man da tut. Man muss die Materie kennen und die Mechaniken des Krypto-Markts verstehen.

Entsprechend wichtig ist es, den Markt genau im Auge zu behalten und gegebenenfalls mit Preisalarmen zu arbeiten und sich in Trading-Communitys aufzuhalten. Es genügt also nicht, wenn man eine Kryptowährung kaufen und verkaufen möchte. Man muss am Ball bleiben und stets Up-to-Date sein. Auch das Abonnieren von Newslettern empfiehlt sich, um so schnell reagieren zu können, falls größere Bewegungen anstehen.

Wer eines der Risikoprofile nutzt, sollte sich auch mit dem Gedanken anfreunden, nach schnellen Kursanstiegen kurzfristig umzuschichten. So ist es etwa möglich, einen Teil der Gewinne aus kleineren Coins in Bitcoin umzuschichten oder auch auf Stablecoins zurückzugreifen, um Gewinne zu sichern.

Die Positionen

In der Risikostrategie stellt Bitcoin die stärkste Position dar, etwas Sicherheit muss sein. Außerdem haben wir uns mit Cosmos (ATOM) und Cardano (ADA) für zwei Ethereum-Konkurrenten entschieden. Die bringen gutes Up-Potenzial mit, haben aber auch ein höheres Risiko. Mit Dogecoin haben wir uns hier für ein Hochrisiko-Asset entschieden. Beim 10.000-Euro-Portfolio kommt mit Uniswap (UNI) noch ein DeFi-Projekt und mit Chainlink (LINK) ein Blockchain-Projekt mit Potenzial dazu. Im 100.000 Euro Risikoportfolio würde man mit Ether noch eine Kryptowährung kaufen, die etwas Sicherheit mit ins Boot bringt.

Für Neugierige: Die ausbalancierte Strategie

Wer zum ausbalancierten Portfolio greift, wird schnell merken: Hier nimmt der Anteil von Kryptowährungen mit großer Marktkapitalisierung im Vergleich zur Risiko-Strategie zu. So dürfen auch hier Bitcoin und Ethereum nicht fehlen. Wir haben darauf geachtet, Projekte aus den verschiedenen Bereichen des Krypto-Marktes miteinzubeziehen.

Da dieses Portfolio auch für längere Zeit gehalten werden kann, können Investoren darüber nachdenken, über Ether-Staking zusätzliche Gewinne zu generieren. Dazu hinterlegt man seine Ether im Protokoll und bekommt dafür regelmäßig Zinsen ausgezahlt. Das ist auch über entsprechende Börsen möglich.

Die Positionen

Im ausbalancierten Portfolio haben wir die Bitcoin-Position deutlich erhöht um damit mehr Sicherheit einzustreuen. Mit dem Binance Token (BNB) haben wir außerdem noch einen Plattform-Token mit ins Boot geholt. Da dieser von der größten Krypto-Börse der Welt herausgegeben wird, sehen wir hier Chancen, die dafür sprechen, die Kryptowährung kaufen zu können.

Auf Nummer sicher: Die konservative Strategie

Wer auf das konservative Portfolio setzt, sollte sich zurücklehnen können und die Möglichkeit haben, erst in ein paar Jahren wieder nach der Entwicklung zu schauen. Daher ist der Bitcoin- und Ethereum-Anteil vergleichsweise groß. Außerdem haben wir noch etablierte Krypto-Projekte mit vergleichsweise geringem Risiko-Potential beigemischt.

Die Positionen

Keine Frage: Im konservativen Portfolio nimmt Bitcoin den Löwenanteil ein. Als zweitgrößte Position haben wir uns im Hodl-Portfolio für Ether entschieden. Die Beimischung der weiteren Kryptowährungen sind, wie man an der Grafik erkennen kann, gering.

Kryptowährung kaufen: Abschließende Worte

An dieser Stelle soll es noch einmal betont werden: Der Krypto-Markt ist eine hochvolatile Angelegenheit. Der regulatorische Status von Kryptowährungen ist in vielen Jurisdiktionen noch nicht hinreichend geklärt. Daraus ergibt sich zum einen, dass selbst das "konservative" Portfolio im Vergleich zu traditionellen Anlageklassen noch risikoreich ist. Wer also darüber nachdenkt, eine Kryptowährung kaufen zu wollen, sollte sich dieser Risiken stets bewusst sein.

Zum anderen kann man hier jedoch auch in kürzerer Zeit größere Gewinne erzielen.

Bei den dargestellten Portfolios muss man sich immer vor Augen führen, dass es sich um Beispiele handelt. Sie wurden zwar mit Sorgfalt, eingängiger Recherche und Branchenkenntnis zusammengesetzt.

Dennoch kann es hier keine Garantie auf Gewinne geben. Vielmehr muss man immer im Hinterkopf behalten, dass es im schlimmsten Fall zum Totalverlust des gesamten Kapitals kommen kann.

Ob man dennoch in den Krypto-Markt investieren sollte? Wir finden, dass sich Bitcoin bzw. der Krypto-Markt längst als Anlageklasse etabliert hat und als Portfolio-Beimischung nicht fehlen darf. In einer Zeit, in der Fiatwährungen mehr und mehr an Wert verlieren, ist es umso wichtiger, sich zweite und dritte Standbeine aufzubauen.

Disclaimer: Kryptowährungen sind hochvolatil. Dieser Text stellt keine Anlageberatung dar und dient lediglich edukativen Zwecken. Mögliche Investitionen erfolgen auf eigenes Risiko. Investiere nur Geld, das du in den nächsten Jahren nicht benötigst, und setze nie alles auf eine Karte! Dieser Artikel erschien bereits in der Dezember-Ausgabe des BTC-ECHO Magazins. Zum Shop geht es hier entlang.

Du willst Bitcoin (BTC) kaufen? Wir zeigen dir die besten Anbieter, bei denen du in wenigen Minuten Bitcoin kaufen und verkaufen kannst. Zum Ratgeber