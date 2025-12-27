App herunterladen
9 von 10 lagen falsch 

So haben sich die Bitcoin-Prognosen 2025 von VanEck, Bloomberg und Co. geschlagen

Im Krypto-Markt gibt es viele Meinungen, aber kaum verlässliche Vorhersagen. Weshalb selbst bekannte Experten regelmäßig falsch liegen und worauf Anleger stattdessen achten sollten.

Josip Filipovic
Das Bild zeigt einen Mann vor einem Bildschirm

Beitragsbild: Shutterstock

 | Mehr Information führen nicht automatisch zu besseren Entscheidungen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum zu viele Informationen im Markt häufig zu Fehlentscheidungen führen
  • Wie Anleger relevante Daten von bloßem Meinungsrauschen unterscheiden können
  • Wann Marktchancen oft entstehen, bevor sie öffentlich diskutiert werden
  • Wo die größten Denkfehler privater Krypto-Anleger liegen

Im Krypto-Space scheitern die wenigsten Anleger an fehlenden Informationen – vielmehr verlieren sie den Überblick, weil sie zu viel konsumieren. Wer gleichzeitig Dutzenden Prognosen folgt, verpasst häufig die entscheidenden Signale und reagiert erst dann, wenn ein Trend bereits öffentlich geworden ist. Entscheidend ist daher nicht die Menge an Daten, sondern die Qualität der Informationen und die Fähigkeit, relevante Marktbewegungen rechtzeitig einzuordnen. Professionelle Anleger zeigen seit Jahren, dass frühe, gut geprüfte Daten zu neuen Projekten oder Marktveränderungen einen erheblichen Vorsprung ermöglichen können.

