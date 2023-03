Während die Causa Binance den Krypto-Markt nicht so recht aus der Ruhe bringt, stechen einige Altcoins aus der Masse hervor.

Krypto-Woche: Diese Altcoins haben am besten performt

Während Binance sich immer heftigerem regulatorischen Druck aussetzen muss, der jüngst sogar in einer Klage gegen die Krypto-Börse und dessen CEO Changpeng “CZ” Zhao mündete, konnten die Kurse der meisten Kryptowährungen sich gegen die Negativschlagzeilen behaupten. So rutschte Bitcoin zwar kurzzeitig um über 1.000 US-Dollar gen Süden, fing sich dann aber innerhalb eines Tages wieder und handelt zur Stunde 0,5 Prozent über seinem Vorwochenniveau. Bei Ethereum sind es gar 1,86 Prozent. Doch die wahren Gewinner der vergangenen Woche am Krypto-Markt sind andere Coins. Im Folgenden die Top 3.

Ripple (XRP) Kurs: Juristischer Optimismus beflügelt den Kurs

Ripple (XRP) Kurs im Wochenvergleich. Quelle: Coinmarketcap

Ein Ende des Rechtsstreits zwischen Ripple und der Securities and Exchange Commission (SEC) zeichnet sich ab. Und wenngleich der Ausgang zu diesem Zeitpunkt alles andere als sicher ist, sind sich die XRP-Anleger:innen einig: Ripple wird gewinnen. Ein Optimismus, der auch den Kurs des Altcoins beflügelt.

Selbst ein Durchmarsch bis an die psychologisch wichtige Grenze von 1 US-Dollar scheint greifbar, wie auch BTC-ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck in seiner aktuellen Ripple (XRP) Kursanalyse argumentiert. Aktuell steht der Kurs bei 0,53 US-Dollar, hat im Wochenvergleich 23,81 Prozent gutgemacht und ist der Top 5 der größten Kryptowährungen im Space wieder greifbar nah.

Stellar (XLM) Kurs: Neues Jahreshoch für den Altcoin

Stellar (XLM) Kurs im Wochenchart. Quelle: Coinmarketcap

Der Kurs von Stellar (XLM) profitiert ebenfalls vom Aufwind, den XRP dieser Tage erfährt, denn Stellar weist seit jeher eine hohe Korrelation mit XRP auf. Das reicht auch in der aktuellen Marktphase für die Silbermedaille für den Altcoin. 21,77 Prozent konnte XLM innerhalb der vergangenen Woche dazugewinnen, der Kurs steht aktuell auf 0,11 US-Dollar und damit so hoch wie zuletzt im Oktober 2022.

Sein Allzeithoch stellte Stellar (XLM) bereits im Januar 2018 bei 0,93 US-Dollar auf.

Conflux (CFX) Kurs: Altcoin sichert sich Bronzemedaille

Conflux (CFX) Kurs im Wochenvergleich. Quelle: Coinmarketcap

Allmählich setzt sich Conflux (CFX) in der Top 50 der größten Kryptowährungen fest. In den vergangenen sieben Tagen konnte der Altcoin ein Wachstum von 21,6 Prozent vorweisen, der CFX-Kurs steht aktuell bei 0,4124 US-Dollar. Conflux hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Blockchain ohne Grenzen zu schaffen und möchte Creators, Communities und Märkte “über Grenzen und Protokolle hinweg miteinander verbinden”.

Das recht junge Krypto-Projekt stellte sein Allzeithoch fast genau vor zwei Jahren, am 27. März 2021, bei 1,7 US-Dollar auf.

