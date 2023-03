Der Kurs von Ripple (XRP) setzt nach positiven News zur Aufholjagd an. Folgt jetzt der Durchmarsch an die 1-US-Dollar-Marke?

Ripple ist aktuell auf der Überholspur unterwegs. In den letzten 24 Handelsstunden springt der XRP-Kurs um 12 Prozent gen Norden. Ripple profitiert aktuell gleich von mehreren positiven News. Neben den gestiegenen Chancen einer Einstufung als Commodity durch die Commodity Futures Trade Commission (CFTC), sorgten Aussagen des renommierten Krypto-Anwalts John E. Deaton, wonach der langjährige Prozess der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen Ripple vor einem baldigen Abschluss stehen könnte, für vermehrtes Interesse an XRP. Der Kurs von Ripple (XRP) erholte sich in der Folge deutlich und konnte den multiplen Widerstand aus gleitender Durchschnittslinie (EMA200) (blau), übergeordneter Abwärtstrendlinie und Supertrend im Bereich 0,40 US-Dollar dynamisch überwinden. In den letzten 8 Handelstagen schraubte sich der XRP-Kurs in der Spitze um 45 Prozentpunkte auf 0,58 US-Dollar nach oben. Damit markierte Ripple ein neues Jahreshoch und konnte am heutigen Mittwochmorgen temporär das Hoch aus dem September 2022 überwinden, bevor erste Gewinnmitnahmen einsetzten.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares XRP/USD auf Bitfinex

Ripple: Bullishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bullishe Kursziele: 0,56 USD, 0,65 USD, 0,69 USD, 0,75/0,78 USD, 0,86/0,89 USD, 0,94/1,00 USD

Ripple steht unmittelbar vor einer ersten wichtigen Richtungsentscheidung. Wie bereits in der letzten Kursanalyse thematisiert, müssen die Bullen bei dem Erreichen des ersten wichtigen Kursziels im Bereich der Hochs aus dem Herbst 2022 genug Kaufkraft generieren, um den starken Widerstand bei 0,56 US-Dollar dynamisch zu überwinden.

Kurzfristig muss sich Ripple nun im Bereich der 0,50 US-Dollar stabilisieren. Sodann gilt es, die blaue Widerstandszone nachhaltig zurückzuerobern. Gelingt den Bullen dieser Ausbruch, rückt das übergeordnete 38er Fibonacci-Retracement bei 0,60 US-Dollar als Zwischenstation auf dem Weg in Richtung der 0,65 US-Dollar in den Fokus.

Eine Überwindung dieses Kursniveaus würde weiteres Kurspotenzial in Richtung 0,69 US-Dollar freisetzen. Damit wäre der nächste wichtige Kurszielbereich zwischen 0,75 US-Dollar und 0,78 US-Dollar in greifbarer Nähe. Hier verläuft das übergeordnete 50er Fibonacci-Retracement der kompletten Abwärtsbewegung vom Hoch im April 2021.

Gelingt es der Käuferseite auch diese Resistzone perspektivisch zu durchbrechen, dürfte der XRP-Kurs in Richtung der Höchststände aus dem Vorjahr um 0,89 US-Dollar durchmarschieren. Erreicht Ripple dieses mittelfristige Kursziel, werden die Anleger alles daran setzen, auch den charttechnisch maximal ableitbaren Zielbereich zwischen 0,94 US-Dollar und 1,00 US-Dollar anzulaufen. Diese Zone ist aus dem Golden Pocket der übergeordneten Trendbewegung abgeleitet.

Ripple: Bearishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bearishe Kursziele: 0,51 USD, 0,46/0,47 USD, 0,42/0,40 USD, 0,38 USD, 0,36 USD, 0,33 USD, 0,31/0,29 USD

Seit dem Ausbruch über den starken Widerstandsbereich zwischen 0,38 US-Dollar und 0,40 US-Dollar haben die Bären die Segel gestrichen. Der XRP-Kurs stieg in der Folge massiv gen Norden. Nun gilt es Ripple im Bereich der blauen Zone zu deckeln und zurück unter den Support bei 0,51 US-Dollar zu drücken. Damit jedoch nicht genug. Erst wenn auch die Unterstützung bei 0,46 US-Dollar nachhaltig unterboten wird, ist ein Retest der gelben Unterstützungszone einzuplanen.

Hier entscheidet sich, ob der XRP-Kurs nur ein temporäres Kursspecktakel entfacht hat, oder die Käuferseite am Drücker bleibt. Sollte der XRP-Kurs zurück unter diese Zone rutschen und damit den EMA200 sowie auch den EMA50 (orange) erneut aufgeben, weite sich die Korrektur bis mindestens 0,38 US-Dollar aus.

Bei anhaltender Abstinenz der Bullen könnte Ripple sodann wieder bis in die lila Unterstützungszone zurückfallen. Hier muss eine Stabilisierung einsetzen, um einen Abverkauf zurück in Richtung der Jahrestiefs abzuwenden. Eine Unterschreitung der 0,33 US-Dollar würde Ripple bis in den Bereich der Schlüsselsupport der letzten 12 Monaten zwischen 0,31 US-Dollar und 0,29 US-Dollar führen.

Der Blick auf die Indikatoren

Im Tageschart weisen die beiden Indikatoren RSI und MACD ein Kaufsignal auf. Der RSI scheint mit einem Wert von 75 jedoch zunehmend überkauft. Eine kurzfristige Seitwärtsbewegung, um den RSI-Indikator abzukühlen, wäre perspektivisch nur gesund. Der MACD hat hingegen noch Platz nach oben und untermauert ebenfalls das bullishe Szenario. Auch Wochenchart hat der RSI die neutrale Zone zwischen 45 und 55 nun nach oben durchstochen und ein Kaufsignal generiert. Zudem steht der MACD kurz davor, die 0-Linie noch oben zu durchstoßen. Damit würde auch hier ein neuer Kaufimpuls generiert werden.

