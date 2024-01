Krypto-Urknall vor 15 Jahren Happy Birthday, Bitcoin!

Vor genau 15 Jahren geschah eine kleine Sensation, von der anfangs niemand geglaubt hätte, dass sie einmal das finanzpolitische Gleichgewicht ins Wanken bringen könnte: Am 3. Januar 2009 ging die Bitcoin Blockchain in Betrieb. Der Rest ist Geschichte: Von regelrechten Hysterien bis Depressionen, Ländern, die die Kryptowährung als nationale Währung einführten, Imageproblemen als Schmuddelwährung oder Klimakiller und Regulatoren, die bis heute nicht recht wissen, wie damit umzugehen ist. Die Blaupause aller Kryptowährung blickt auf eine aufreibende Zeit zurück. Dabei kommt Bitcoin mit 15 Jahren gerade erst in ein kritisches Alter.

Höhen und Tiefen

In der Nachbetrachtung sind es oftmals die Tiefen, die sich eingebrannt haben. Verlorene Passwörter, Börsencrashs, Verbotsdebatten, filmreife Betrügereien, dazu die nervenaufreibenden Kursverläufe – an Stoff für Netflix-Serien mangelt es dem Krypto-Sektor nicht.

Dagegen steht das, was alles erreicht wurde: ein intaktes, dezentrales Geldsystem, das finanzielle Teilhabe, eine aufblühende Dienstleisterbranche und Millionen Wallets weltweit hervorgebracht hat. Bitcoin ist vom Internet- zum Massenphänomen geworden. Und hat Kryptowährungen überhaupt erst salonfähig gemacht. Ohne Bitcoin wären die zigtausenden Coins, die das Krypto-Geschäft zu einem Multimilliarden-Markt aufgebläht haben, vielleicht nicht entstanden. Satoshis Idee war der zündende Funke für eine digitale Revolution.

Nichts für schwache Nerven

Am intensiven und schnelllebigen Krypto-Markt können 15 Jahre ihre Spuren hinterlassen haben. Die hochvolatile Natur der Kryptowährung muss man abkönnen. Typisch für das Alter steckte Bitcoin zuletzt in einer Sturm-und-Drang-Phase. Der Kurs, angekratzt von Krisenzeiten, stieg von 16.000 US-Dollar Anfang des Jahres bis auf 45.000 US-Dollar Ende 2023. Das ist eben Teil der Bitcoin-DNA: permanentes Auf und Ab. Dafür wurde ein langer Atem bislang noch immer belohnt.

Dass es in den nächsten 15 Jahren ruhiger zugeht, davon ist jedenfalls nicht auszugehen. Der gesellschaftliche Sprengstoff ist Bitcoin nicht ausgegangen. Das zeigen die immer wiederkehrenden Verbotsdiskussionen, ebenso wie die durch alle Schichten steigende Verbreitung der Kryptowährungen. Bitcoin provoziert auch weiterhin Reibereien und verändert dabei die Art, wie Geld im digitalen Zeitalter gedacht wird – auf die nächsten 15!