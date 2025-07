In diesem Artikel erfährst du: Welche Steuern auf Krypto-Gewinne in der Schweiz anfallen

Was für Vorteile die Schweiz steuerlich bringt

Welche attraktiven Freibeträge die Schweiz Krypto-Anlegern bietet

Die Schweiz gilt als innovativer und Krypto-freundlicher Standort. Mit dem “Crypto Valley“ in Zug hat sie sich längst einen Namen als Blockchain-Hotspot gemacht. Doch wie sieht es eigentlich bei den Steuern für Privatpersonen aus, die in Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen investieren? Anders als in Deutschland gibt es in der Schweiz keine Haltefrist und keine Kapitalertragsteuer, dafür aber eine Vermögenssteuer. Was man als Krypto-Anleger dringend wissen muss, um teure Fehler zu vermeiden.

