Karten werden neu gemischt 

Krypto-Strategie 2026: Diese Coins gehören ins Portfolio

Der Krypto-Markt hat 2025 Anlegern starke Nerven abverlangt. Welche digitalen Assets für 2026 dennoch Substanz und Potenzial bieten könnten, ordnet ein Experte ein.

Josip Filipovic
Die Grafik zeigt Bitcoin-Münzen auf Geldscheinen

Beitragsbild: picture alliance

 | Anleger blicken mit Hoffnung auf steigende Kurse im Jahr 2026

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wer die Dynamik am Krypto-Markt 2026 prägen wird
  • Wann institutionelle Kapitalströme wieder an Bedeutung gewinnen könnten
  • Wo derzeit die größten strukturellen Wachstumsfelder liegen
  • Wohin sich der Krypto-Markt entwickeln könnte

Es war ein durchwachsenes Jahr für den Krypto-Markt. Auf eine starke Rallye folgte ein abrupter Rücksetzer, der die Stimmung vieler Anleger deutlich trübte. In Zeiten anhaltender Unsicherheit sind Krypto-Projekte mit Wachstumspotenzial umso gefragter. Welche Coins sich für die erste Jahreshälfte 2026 besonders anbieten könnten, erklärt ein Krypto-Analyst im Gespräch mit BTC-ECHO.

Bitcoin-Münzen (links) liegen auf einer Steuererklärung, dazu ein Kugelschreiber und ein Kalender mit dem Abgabedatum 31. Juli (rechts)
Neues Jahr, neue Steuerstrategie?Krypto-Steuer in Deutschland: Das sollten Anleger 2026 wissen
Mann im Anzug mit Brille sitzt links im Vordergrund und wirkt nachdenklich. Im Hintergrund überlagern sich ein US-Dollar-Schein und ein Euro-Geldschein. Symbolbild für Währungsmarkt, Geldpolitik und Wechselkurs zwischen Dollar und Euro.
Krypto in DACHFriedrich Merz schlägt Alarm: US-Dollar belastet Exporte – digitaler Euro soll helfen
Solana-Münze vor dem Logo Solanas.
KursanalsyseSolana-Kurs testet Schlüsselzone – droht der Bruch?
Das könnte dich auch interessieren