Wer Krypto-Gewinne nicht versteuert, für den könnte es künftig eng werden. Die EU will Steuersündern nun an den Kragen.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Maßnahmen die EU eingeleitet hat, um Krypto-Steuerbetrug zu bekämpfen

Ab wann diese Maßnahmen gelten

Wie Experten diese Maßnahmen bewerten

Schon Benjamin Franklin erkannte, dass es im Leben zwei Konstanten gibt: den Tod und die Steuern. Letztere wurden von manchen Krypto-Anlegern lange vernachlässigt. Einerseits, weil überhaupt nicht klar war, wie Bitcoin, Ethereum und Co. steuerrechtlich überhaupt behandelt werden. Andererseits fehlte es den Finanzämtern lange an technischem Know-how, um Steuerhinterziehung im Krypto-Space aktiv nachzuverfolgen. Doch damit dürfte es in naher Zukunft vorbei sein.

