In diesem Artikel erfährst du: Warum 2025 das Jahr der Krypto-Lifestyle-Produkte wird

Welche Produkte herauskommen

Was bisher über sie bekannt ist

Wie ihr an sie rankommt

Lifestyle-Produkte im Kryptospace: Lange waren das vor allem (eher langweilige) Hardware-Wallets. Aber spätestens seit Solana 2022 das erste Web3-Handy veröffentlicht hat, das Saga, hat ein Umdenken in der Branche stattgefunden. Wer echte Adoption will, der braucht Lifestyle-Produkte, die den Alltag verbessern. Und 2025 scheint das Jahr zu werden, in dem solche mit Krypto-Features in Massen auf den Markt strömen. Smartphones, Konsolen, KI-Wellness-Coaches, Vapes und ja, sogar Sextoys – fast alles findet man mittlerweile. Wir zeigen euch die spannendsten und bizarrsten Produkte und Trends, auf die ihr euch freuen oder über die ihr Schmunzeln könnt.

