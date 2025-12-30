Das neue Jahr steht in den Startlöchern. Wie stellt man sein Krypto-Portfolio jetzt richtig auf? Das BTC-ECHO Musterdepot gibt Hilfestellung.

Es ist kurz vor Silvester: Die ersten Raketen explodieren am Himmel – über den Krypto-Markt lässt sich das nicht behaupten. Worauf müssen Anleger jetzt achten? Das BTC-ECHO Musterdepot zeigt, wie du handeln kannst, um langfristig zu profitieren.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Bitcoin notiert bei 87.600 US-Dollar und verliert damit knapp zwei Prozent innerhalb von 24 Stunden. Auch Ethereum, XRP und Solana verzeichnen Rückgänge. Laut Analyst TXMC ist das aktuelle, richtungslose Verhalten des Marktes ein Resultat niedriger Liquidität. Verkaufsdruck kommt weiterhin von US-Börsen wie Coinbase. Hoffnung machen stabilisierte Long-Term-Holder-Bestände und eine mögliche Kapitalumschichtung aus Edelmetallen wie Palladium in den Krypto-Markt. Ein belastbarer Aufwärtstrend lässt sich daraus jedoch noch nicht ableiten.

So ist das Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Musterportfolio ist unverändert in sechs Coins investiert. Neben der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung Bitcoin (BTC) befinden sich weiterhin Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL) und Aave (AAVE) sowie Binance Coin (BNB) und Zcash (ZEC) im Depot. Zu knapp 60 Prozent ist das Investitionskapital weiterhin im Stablecoin Tether (USDT) angelegt. Der hohe “Cash”-Bestand scheint sich im Zuge der aktuellen Kursrücksetzer auszuzahlen. Infolge der jüngsten Kurskonsolidierung weist das Portfolio einen überschaubaren Kursverlust von 0,39 Prozent auf.

Unser Musterdepot trotzt dem Abverkauf der letzten Wochen

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter Portfolio alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Keine neuen Transaktionen in den letzten Wochen

Seit der Akkumulation vom Binance Coin (BNB) sowie Zcash (ZEC) vor drei Wochen, haben wir in Anbetracht der Zahlenflut und den schwer zu prognostizierenden Auswirkungen auf die Kurse an den Finanzmärkten von weiteren Zukäufen abgesehen. Getreu dem Motto: “Let the Dust settle”, heißt es aktuell Ruhe zu bewahren.

Nur unsere ZEC-Position ist im Gewinn

Zukünftige Kauflevels (sofern es Käufe gibt) werden immer in der App angezeigt. Um die Zukäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abzubilden, empfiehlt sich die Krypto-Börse Coinbase, bei der Neukunden bis zum 23. Dezember einen Willkommensbonus von 50 Euro erhalten können.

Performance-Check: So lief das Portfolio diese Woche

Der Markt ist unverändert hin- und hergerissen. Die erhoffte nachhaltige Trendwende blieb weiterhin aus. Zwar konnten die im Musterdepot vorhandenen Kryptowährungen wichtige Kursunterstützungen bislang verteidigen und mehrheitlich höhere Tiefs generieren, solange die Kursstabilisierung jedoch auf wackeligen Füßen steht, halten wir unverändert an einer hohen Cash-Quote im Depot fest. Nur wenn frische bullishe Marktimpulse zu erkennen sind, dürfte unser Anlageverhalten risikoaffiner werden und neue Zukäufe getätigt werden.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC): Bitcoin zeigt aktuell eine neutrale bis leicht bullische Tendenz. Der Kurs liegt knapp über dem EMA-20, begleitet von einer Struktur höherer Tiefs. Momentum und Volatilität bleiben moderat, was auf eine laufende Konsolidierung hindeutet. Entscheidend sind nun Schlusskurse oberhalb von 90.406 US-Dollar für ein bullisches Szenario oder unterhalb von 86.794 US-Dollar für einen potenziellen Rückfall bis in den Bereich von 82.000 US-Dollar. Bis dahin bleibt der Markt technisch abwartend.

Bitcoin zeigt aktuell eine neutrale bis leicht bullische Tendenz. Der Kurs liegt knapp über dem EMA-20, begleitet von einer Struktur höherer Tiefs. Momentum und Volatilität bleiben moderat, was auf eine laufende Konsolidierung hindeutet. Entscheidend sind nun Schlusskurse oberhalb von 90.406 US-Dollar für ein bullisches Szenario oder unterhalb von 86.794 US-Dollar für einen potenziellen Rückfall bis in den Bereich von 82.000 US-Dollar. Bis dahin bleibt der Markt technisch abwartend. Ethereum (ETH): Ethereum zeigt aktuell eine kurzfristig bullische Struktur mit höheren Hochs und Tiefs, begleitet von positivem Momentum (RSI bei 57). Der Kurs liegt leicht über dem EMA-20, während die Volatilität moderat anzieht. Ein Ausbruch über 3.014 US-Dollar könnte die Rally bis 3.300 US-Dollar anstoßen. Ein Rückfall unter 2.890 US-Dollar hingegen würde das Risiko eines Abverkaufs bis etwa 2.650 US-Dollar erhöhen. Bis dahin bleibt die Lage neutral bis leicht bullisch.

Ethereum zeigt aktuell eine kurzfristig bullische Struktur mit höheren Hochs und Tiefs, begleitet von positivem Momentum (RSI bei 57). Der Kurs liegt leicht über dem EMA-20, während die Volatilität moderat anzieht. Ein Ausbruch über 3.014 US-Dollar könnte die Rally bis 3.300 US-Dollar anstoßen. Ein Rückfall unter 2.890 US-Dollar hingegen würde das Risiko eines Abverkaufs bis etwa 2.650 US-Dollar erhöhen. Bis dahin bleibt die Lage neutral bis leicht bullisch. Solana (SOL): Solana zeigt eine neutrale bis leicht bullische Tendenz. Der Kurs liegt knapp über dem EMA‑20 bei 124,22 US-Dollar und bildet höhere Tiefs, was auf Stabilität hindeutet. Der RSI liegt bei rund 51, das Momentum bleibt verhalten positiv. Ein Ausbruch über 125,15 US-Dollar könnte eine Bewegung in Richtung 130 bis 135 US-Dollar einleiten. Fällt der Kurs hingegen unter 121,54 US-Dollar, droht ein Rücksetzer bis 115 US-Dollar. Solange sich SOL in der Spanne zwischen 121 und 127 US-Dollar bewegt, bleibt das technische Bild abwartend.

Solana zeigt eine neutrale bis leicht bullische Tendenz. Der Kurs liegt knapp über dem EMA‑20 bei 124,22 US-Dollar und bildet höhere Tiefs, was auf Stabilität hindeutet. Der RSI liegt bei rund 51, das Momentum bleibt verhalten positiv. Ein Ausbruch über 125,15 US-Dollar könnte eine Bewegung in Richtung 130 bis 135 US-Dollar einleiten. Fällt der Kurs hingegen unter 121,54 US-Dollar, droht ein Rücksetzer bis 115 US-Dollar. Solange sich SOL in der Spanne zwischen 121 und 127 US-Dollar bewegt, bleibt das technische Bild abwartend. Aave (AAVE) : Aave zeigt kurzfristige Schwäche: Der Kurs liegt unter dem EMA‑20, begleitet von tieferen Hochs und einem RSI bei nur 36 – beides Zeichen für anhaltenden Abwärtsdruck. Unterstützungen finden sich bei 149,30 und 146,40 US-Dollar, während Widerstände bei 152,53 und 156,80 US-Dollar verlaufen. Solange kein Rebreak über den EMA-20 gelingt, überwiegt das bärische Szenario. Ein Bruch unter 149,30 US-Dollar könnte weiteren Verkaufsdruck bis 130 US-Dollar nach sich ziehen.

: Aave zeigt kurzfristige Schwäche: Der Kurs liegt unter dem EMA‑20, begleitet von tieferen Hochs und einem RSI bei nur 36 – beides Zeichen für anhaltenden Abwärtsdruck. Unterstützungen finden sich bei 149,30 und 146,40 US-Dollar, während Widerstände bei 152,53 und 156,80 US-Dollar verlaufen. Solange kein Rebreak über den EMA-20 gelingt, überwiegt das bärische Szenario. Ein Bruch unter 149,30 US-Dollar könnte weiteren Verkaufsdruck bis 130 US-Dollar nach sich ziehen. Binance Coin (BNB): BNB zeigt kurzfristige Stärke: Der Kurs liegt über dem EMA‑20 und bildet eine Sequenz höherer Hochs und Tiefs. Momentum ist mit einem RSI von 58 moderat positiv, die Volatilität bleibt begrenzt. Wichtige Unterstützungen liegen bei 848,70 und 840,46 US-Dollar. Ein Ausbruch über 872,12 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis 900 US-Dollar und darüber freisetzen, während ein Rückfall unter 840 US-Dollar die bärischen Szenarien aktiviert. Bis dahin bleibt das Setup leicht bullisch.

BNB zeigt kurzfristige Stärke: Der Kurs liegt über dem EMA‑20 und bildet eine Sequenz höherer Hochs und Tiefs. Momentum ist mit einem RSI von 58 moderat positiv, die Volatilität bleibt begrenzt. Wichtige Unterstützungen liegen bei 848,70 und 840,46 US-Dollar. Ein Ausbruch über 872,12 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis 900 US-Dollar und darüber freisetzen, während ein Rückfall unter 840 US-Dollar die bärischen Szenarien aktiviert. Bis dahin bleibt das Setup leicht bullisch. Zcash (ZEC): Zcash bleibt kurzfristig bullish: Der Kurs notiert oberhalb des EMA‑20 bei 520,63 US-Dollar, mit einem RSI von 63,2 im moderat überkauften Bereich. Trotz leichter Rücksetzer nach dem Hoch bei 560 US-Dollar bleibt der Aufwärtstrend intakt. Ein Ausbruch über 560 US-Dollar könnte Potenzial bis 600 oder sogar 700 US-Dollar freisetzen. Fällt der Kurs unter 520 US-Dollar, droht hingegen ein Rücklauf bis zur Fibonacci-Zone bei 443 US-Dollar. Volatilität bleibt erhöht – kurzfristige Reaktionen auf Ausbrüche sind wahrscheinlich.

Zcash bleibt kurzfristig bullish: Der Kurs notiert oberhalb des EMA‑20 bei 520,63 US-Dollar, mit einem RSI von 63,2 im moderat überkauften Bereich. Trotz leichter Rücksetzer nach dem Hoch bei 560 US-Dollar bleibt der Aufwärtstrend intakt. Ein Ausbruch über 560 US-Dollar könnte Potenzial bis 600 oder sogar 700 US-Dollar freisetzen. Fällt der Kurs unter 520 US-Dollar, droht hingegen ein Rücklauf bis zur Fibonacci-Zone bei 443 US-Dollar. Volatilität bleibt erhöht – kurzfristige Reaktionen auf Ausbrüche sind wahrscheinlich. Tether (USDT): Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines Wertverlusts.

Unsere aktuelle Strategie

Angesichts des unsicheren Marktes der letzten Woche sahen wir kurzfristig von weiteren Zukäufen ab. Der Krypto-Abverkauf untermauert die schwierige Marktsituation. Wir bleiben daher bei unserer defensiven Haltung und planen weitere Zukäufe erst bei mehr Klarheit.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Am heutigen Dienstag richten sich die Blicke auf das Protokoll der US-Notenbank. Es bietet Einblicke in die Zinspolitik der Fed nach der jüngsten Senkung um 25 Basispunkte. Am Mittwoch schließen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe das makroökonomische Jahr ab. Wegen der geringen Liquidität zum Jahresende könnten selbst kleine Überraschungen für größere Ausschläge am Krypto-Markt sorgen.

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

