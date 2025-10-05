Der Oktober startet für Bitcoin und Co. mit Rückenwind. Neben Kursanstiegen sorgen Stablecoin-Initiativen, Blockchain-Adoption bei der UN und eine Beschlagnahmung für Schlagzeilen.

Das sind die 5 wichtigsten Krypto-News der Woche

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende zu. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. kompakt im Überblick.

Bitcoin startet in den Uptober – trotz US-Shutdown und Golden Week

Am 1. Oktober verzeichnete Bitcoin einen Kursanstieg von knapp drei Prozent und notierte bei 116.500 US-Dollar. Auch Ethereum und Altcoins wie Solana, Dogecoin, Cardano und Hyperliquid legten zu – der Uptober macht seinem Namen alle Ehre. Die gesamte Marktkapitalisierung überschritt die Marke von vier Billionen US-Dollar.

Die Kursgewinne fallen mit zwei makroökonomischen Faktoren zusammen: In den USA kam es zu einem Regierungsstillstand, weil sich Republikaner und Demokraten nicht auf eine Erhöhung der Schuldenobergrenze einigen konnten. Gleichzeitig sorgt die chinesische Golden Week sowie verlängerte Feiertage in Südkorea für eine geringere Marktliquidität. “BTC verhält sich in der frühen Oktoberwoche mit asiatischer Feiertagspause typischerweise flach”, erklärte K33-Analyst Vetle Lunde.

Größte Bitcoin-Beschlagnahmung der britischen Geschichte

Die britische Polizei hat rund 61.000 Bitcoin im Gegenwert von 7,3 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt. Es handelt sich um die größte Krypto-Beschlagnahmung in der Geschichte des Vereinigten Königreichs.

Die sichergestellten Bitcoin stammen aus einem großangelegten Betrugsfall in China, bei dem zwischen 2014 und 2017 über 128.000 Menschen geschädigt wurden. Die Täterin, Zhimin Qian, versuchte die Bitcoin durch Investitionen in Luxusimmobilien zu waschen. Nach einem jahrelangen Ermittlungsverfahren gelang nun die Sicherstellung. Der Fall befeuert die Diskussion um eine nationale Krypto-Reserve.

Deutsche Börse integriert erstmals Stablecoins in Marktinfrastruktur

Die Deutsche Börse Group kooperiert mit Circle, um die Stablecoins EURC und USDC in ihre digitale Infrastruktur zu integrieren. Einsatzbereiche sind unter anderem die Handelsplattform 3DX von 360T sowie Crypto Finance.

Die Verwahrung übernimmt Clearstream, unterstützt von Crypto Finance. Die Partnerschaft ist die erste ihrer Art in Europa und basiert auf der MiCA-Regulierung. Ziel ist es, Abwicklungsrisiken zu reduzieren, Kosten zu senken und die Effizienz im institutionellen Handel zu steigern. Circle-CEO Jeremy Allaire und Deutsche-Börse-Vorständin Stephanie Eckermann bezeichnen die Integration als Meilenstein.

Blockchain-Technologie revolutioniert UN-Pensionssystem

Die Vereinten Nationen haben ihr Rentensystem auf eine Blockchain-basierte Identitätsprüfung umgestellt. Betroffen sind über 70.000 Begünstigte in 190 Ländern.

Die neue Infrastruktur ersetzt physische Dokumente durch digitale Zertifikate und reduziert Bearbeitungszeiten sowie Fehleranfälligkeit. Entwickelt wurde das System gemeinsam mit der Hyperledger Foundation. Die UN spricht von der “ultimativen Technologie für digitale Identitätsverifikation” und prüft eine Ausweitung auf weitere Organisationen.

Vitalik Buterin warnt vor EU-Chatkontrolle

Ethereum-Gründer Vitalik Buterin hat sich deutlich gegen die geplante Chatkontrolle der EU positioniert. In einem Post auf X warnte er vor einem Angriff auf die digitale Privatsphäre.

Buterin kritisiert insbesondere die vorgesehenen Hintertüren für Strafverfolgungsbehörden, die seiner Ansicht nach “unweigerlich hackbar” seien. Er wies zudem auf die Heuchelei hin, dass sich Politiker selbst von der Überwachung ausnehmen wollen. Die Abstimmung über das Gesetz ist noch offen, Deutschland hat sich bislang nicht positioniert.

