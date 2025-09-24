Ethereum (ETH) wirkt kurzfristig angeschlagen. Können die Bullen das Ruder noch einmal herumreißen? Der Blick auf den Chart!

Ethereum-Kurs: Ist der Abwärtstrend bereits beendet?

Ethereum-Kurs: Ist der Abwärtstrend bereits beendet?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Widerstandsmarken für eine Erholung in Richtung Allzeithoch überwunden werden müssen

Welche Kursziele auf der Unterseite bei anhaltender Schwäche in den Blick geraten dürften

Warum die Bullen das Wochentief unbedingt verteidigen sollten

Die Zwischenerholung bei Ethereum (ETH) währte nur kurz. Zu Wochenbeginn rutschte der Altcoin unter die 20-Tagelinie (EMA20) ab und korrigierte im Anschluss um neun Prozentpunkte bis an das letzte Verlaufstief um 4.074 US-Dollar, bevor eine Gegenbewegung einsetzte. Damit steht der Ether-Kurs wieder unterhalb seiner 50-Tagelinie (EMA50) bei aktuell 4.184 US-Dollar. Das Chartbild hat sich somit kurzfristig weiter eingetrübt. Folgende Kursmarken sollten Investoren nun im Blick behalten.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.