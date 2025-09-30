- Die britische Polizei meldet die größte Krypto-Beschlagnahmung in der Geschichte des Landes: Rund 61.000 Bitcoin mit einem aktuellen Gegenwert von etwa 7,3 Milliarden US-Dollar wurden sichergestellt.
- Die digitale Schatz gehörte der chinesischen Staatsbürgerin Zhimin Qian, die zwischen 2014 und 2017 mehr als 128.000 Menschen in China mit einem gigantischen Betrugssystem um ihr Geld brachte. Qian hatte versucht, die illegal erworbenen BTC nach ihrer Flucht in das Vereinigte Königreich durch den Kauf von Luxusimmobilien zu waschen.
- Nach einer siebenjährigen, international koordinierten Ermittlung und dem Geständnis von Qian gelang nun die endgültige Sicherstellung des Vermögens. Durch die Beschlagnahmung hat sich der Bitcoin-Bestand der britischen Regierung praktisch verdoppelt.
- Politische Brisanz erhält der Fall durch die Diskussion um eine mögliche nationale “Krypto-Reserve”, wie sie Nigel Farage jüngst ins Spiel brachte. Die beschlagnahmten Coins könnten dafür die Grundlage schaffen. Der Fall markiert einen Meilenstein im Kampf gegen Krypto-Kriminalität und setzt neue Maßstäbe für die internationale Strafverfolgung digitaler Finanzdelikte.
