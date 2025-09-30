App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
4.02 T $
Bitcoin-Kurs113,343.00 $-0.50%
Ethereum-Kurs4,102.00 $-1.11%
XRP-Kurs2.83 $-1.87%
Cardano-Kurs0.785361 $-1.60%
Solana-Kurs205.46 $-1.57%
Dogecoin-Kurs0.229053 $-1.30%
BNB-Kurs1,002.19 $-0.72%
Polkadot-Kurs3.83 $-2.67%
IOTA-Kurs0.162442 $-1.37%
Official Trump-Kurs7.30 $-3.44%
TRON-Kurs0.332829 $-1.04%
Stellar-Kurs0.359096 $-2.93%

Größte Krypto-Beschlagnahmung des Landes 61.000 BTC, 7,3 Milliarden US-Dollar: UK-Polizei beschlagnahmt Bitcoin-Schatz

Größter Bitcoin-Coup Großbritanniens: Die UK-Polizei reißt 61.000 BTC im Wert von 7,3 Milliarden US-Dollar an sich.

Giacomo Maihofer
Teilen
Bitcoin-Kurs113,343.00 $-0.50 %
Bitcoin kaufen
Nahaufnahme der gelben "beschlagnahmt" Polizei Linie nicht überqueren Band mit verschwommenen blauen und roten UK-Polizei Lichter im Hintergrund in der Nacht.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Mehr als 128.000 Menschen waren von dem Scam betroffen
  • Die britische Polizei meldet die größte Krypto-Beschlagnahmung in der Geschichte des Landes: Rund 61.000 Bitcoin mit einem aktuellen Gegenwert von etwa 7,3 Milliarden US-Dollar wurden sichergestellt.
  • Die digitale Schatz gehörte der chinesischen Staatsbürgerin Zhimin Qian, die zwischen 2014 und 2017 mehr als 128.000 Menschen in China mit einem gigantischen Betrugssystem um ihr Geld brachte. Qian hatte versucht, die illegal erworbenen BTC nach ihrer Flucht in das Vereinigte Königreich durch den Kauf von Luxusimmobilien zu waschen.
  • Nach einer siebenjährigen, international koordinierten Ermittlung und dem Geständnis von Qian gelang nun die endgültige Sicherstellung des Vermögens. Durch die Beschlagnahmung hat sich der Bitcoin-Bestand der britischen Regierung praktisch verdoppelt.
  • Politische Brisanz erhält der Fall durch die Diskussion um eine mögliche nationale “Krypto-Reserve”, wie sie Nigel Farage jüngst ins Spiel brachte. Die beschlagnahmten Coins könnten dafür die Grundlage schaffen. Der Fall markiert einen Meilenstein im Kampf gegen Krypto-Kriminalität und setzt neue Maßstäbe für die internationale Strafverfolgung digitaler Finanzdelikte.
Empfohlenes Video
Bitcoin vor Uptober: Was die Daten wirklich verraten

Quelle:

    Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
    In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
    Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

    Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
    Eine digitale Illustration des Solana-Logos, bestehend aus kleinen Partikeln in Grün-, Blau- und Violetttönen, steht vor einem dunklen, verpixelten Hintergrund.
    KursanalyseSolana (SOL): Gelingt den Bullen ein nachhaltiger Turnaround?
    Bitcoin kaufen
    Rendite-Entwicklung für BTC und AktienBitcoin kaufen Ende September, verkaufen im Mai: Geht diese Börsenweisheit auf?
    Eine Bronzestatue mit einer sitzenden Figur auf einem Steinsockel steht im Freien in der Nähe roter Backsteingebäude an einer der Elite-Unis, umgeben von Bäumen mit leuchtendem Herbstlaub.
    Harvard, Yale, MIT und Co.Bitcoin als Portfolio-Baustein: So investieren Elite-Unis
    MemeCore
    2.39 $
    16.90%
    MYX Finance
    15.87 $
    3.77%
    Sky
    0.067961 $
    2.04%
    Monero
    293.30 $
    1.74%
    Pump.fun
    0.005506 $
    0.79%
    Tether Gold
    3,844.89 $
    0.70%
    Cronos
    0.193602 $
    0.17%
    KuCoin
    15.28 $
    0.16%
    PayPal USD
    0.999888 $
    0.10%
    Dai
    0.999995 $
    0.09%
    Plasma
    1.04 $
    -13.07%
    Aster
    1.62 $
    -10.63%
    Immutable
    0.679880 $
    -10.33%
    Mantle
    1.74 $
    -8.78%
    NEAR Protocol
    2.58 $
    -6.58%
    Figure Heloc
    0.993469 $
    -5.38%
    Jupiter
    0.419072 $
    -5.05%
    Avalanche
    28.97 $
    -4.26%
    Story
    8.52 $
    -4.22%
    Render
    3.26 $
    -3.96%
    Alle Kurse
    Das könnte dich auch interessieren