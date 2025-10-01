- Der “Uptober” macht seinem Namen alle Ehre: Bitcoin ist am heutigen 1. Oktober um knapp drei Prozent gestiegen und notiert zur Stunde bei 116.500 US-Dollar.
- Auch Ethereum und die Altcoins legen kräftig zu – infolgedessen hat die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung den Wert von vier Billionen US-Dollar überstiegen.
- Solana, Dogecoin, Cardano und Hyperliquid legen jeweils um sechs Prozent zu.
- Grund für den Anstieg ist unter anderem der Regierungskrise in den USA. Zum ersten Mal seit 2018 ist ein Shutdown Realität: Republikaner und Demokraten konnten sich nicht auf eine Erhöhung der Schuldenobergrenze einigen – Tausende Staatsbedienstete sind betroffen. Mehr dazu hier:
- Der Krypto-Markt steigt aber auch aufgrund der sogenannten “Golden Week” in China. Dort beginnt am 1. Oktober eine nationale Feiertagsperiode, in der Märkte weitgehend geschlossen bleiben.
- Auch in Südkorea dauern die Marktschließungen für eine längere Zeit an. Diese Feiertagskonstellation führt nach Daten von K33 Research regelmäßig zu einer geringeren Liquidität im asiatischen Handel und entsprechend zu schwächeren Kursimpulsen.
- “BTC verhält sich in der frühen Oktoberwoche mit asiatischer Feiertagspause typischerweise flach”, erklärte Vetle Lunde, Head of Research bei K33, in einem Bericht.
