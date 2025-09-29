App herunterladen
"Ultimative Technologie für Identitätsverifikation" UN goes Krypto: Blockchain revolutioniert das Rentensystem der Vereinten Nationen

Die Vereinten Nationen modernisieren ihr Pensionssystem mit Blockchain und nennen sie die “ultimative Technologie” zur Identitätsprüfung.

Giacomo Maihofer
Ethereum-Kurs4,118.65 $3.27 %
Das Emblem der Vereinten Nationen auf einem Zaun mit mehreren internationalen Flaggen und dem Gebäude des UN-Hauptquartiers unter einem klaren blauen Himmel.

Beitragsbild: Shutterstock

 Die United Nations setzen auf Blockchain
  • Die Vereinten Nationen haben ihr Pensionssystem mit einer blockchain-basierten Infrastruktur modernisiert. Das geht aus einer neu veröffentlichten Studie hervor.
  • Früher mussten mehr als 70.000 Begünstigte in 190 Ländern regelmäßig durch Dokumente oder persönliche Nachweise bestätigen, dass sie tatsächlich existieren und Anspruch auf Zahlungen haben. Das Verfahren war fehleranfällig und zog jährlich rund 1.400 Aussetzungen von Rentenzahlungen nach sich.
  • Mit der Einführung einer digitalen Zertifizierung auf Blockchain-Basis, die in Zusammenarbeit mit der Hyperledger Foundation entwickelt wurde, konnten Bearbeitungszeiten laut einem Bericht der UN deutlich reduziert und zentrale Schwachstellen im System beseitigt werden. Durch den Wegfall physischer Dokumente konnte das System nicht nur Kosten und Aufwand senken, sondern auch das Risiko eines Single Point of Failure vermeiden.
  • Die UN sieht Blockchain nun als “ultimative Technologie für digitale Identitätsverifikation” und prüft die Ausweitung des Projekts auf andere Organisationen und internationale Institutionen. Ziel ist es, eine globale, digitale öffentliche Infrastruktur zu schaffen, die Identitätsprüfungen standardisiert und mehrfaches Verifizieren überflüssig macht.
Quelle

