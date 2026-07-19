Das Finanzministerium will die Bitcoin-Haltefrist nun offiziell beerdigen, KI-Agenten werden immer wichtiger und Michael Saylor hat ein Problem – die Krypto-News der Woche.

Krypto-News der Woche: Bitcoin-Haltefrist vor dem Aus und KI-Agenten übernehmen

Krypto-News der Woche: Bitcoin-Haltefrist vor dem Aus und KI-Agenten übernehmen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs fiel auf rund 58.000 US-Dollar, doch deutsche Anleger bleiben optimistisch für die Zukunft. â³

MiCA-Regulierung tritt in Kraft, während Binance weiterhin ohne EU-Lizenz operiert. â³

Michael Saylor erlaubt erstmals Bitcoin-Verkäufe, was für Marktunsicherheit sorgt. â³

Bundesregierung plant Steuerreform, die die einjährige Steuerfreiheit für Krypto-Gewinne abschaffen könnte. Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Eine weitere spannende Woche im Krypto-Sektor neigt sich dem Ende zu. Die wichtigsten Ereignisse rund um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Klingbeil hält am Aus der Bitcoin-Jahreshaltefrist fest

Kurzzeitig schöpfte die deutsche Krypto-Community nochmals Hoffnung, denn in einer neuen Kabinettsvorlage zum Jahressteuergesetz fehlte die angekündigte Abschaffung der einjährigen Haltefrist für Bitcoin- und Krypto-Gewinne. Inzwischen hat das Bundesfinanzministerium jedoch klargestellt, dass der Plan weiterhin verfolgt wird. SPD-Finanzminister Lars Klingbeil will private Krypto-Gewinne künftig den Einkünften aus Kapitalvermögen zuordnen und unabhängig von der Haltedauer mit 25 Prozent besteuern. Außerdem verschärft die Bundesregierung ihren Kurs gegen Steuerhinterziehung. Diese soll künftig als Verbrechen gelten und grundsätzlich mit mindestens einem Jahr Haft bestraft werden.

Warum die Krypto-Haltefrist so stark angefeindet wird und welche drastischen Strafen Steuersündern künftig drohen könnten, lest ihr hier: “BMF hält an Abschaffung der Krypto-Haltefrist fest – und droht Steuersündern“

Die größte Bitcoin-Gefahr sind nicht Quantencomputer

Mögliche Angriffe durch Quantencomputer gelten vielen Anlegern als größte langfristige Bedrohung für Bitcoin. Führende Stimmen aus der BTC-Community sehen die Risiken allerdings an anderer Stelle. Trezor-CEO Matěj Žák warnt vor einem zunehmenden Imageproblem, das durch den Bärenmarkt und die wachsende Dominanz institutioneller Investoren verschärft werde. Immobilienexperte Leon Wankum fürchtet vor allem Widerstand aus dem bestehenden Finanzsystem, wohingegen BTC-Prague-Mitgründer Matyáš Kuchař die Gefahr sieht, dass interne Streitigkeiten die Bitcoin-Community immer weiter spalten könnten. Doch das war noch nicht alles.

Welche Risiken Bitcoin wirklich gefährlich werden könnten, erfahrt ihr hier: “Die größte Bitcoin-Gefahr 2026? Was die Experten tatsächlich fürchten“.

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MiCA schafft Sicherheit, aber bremst Europas Krypto-Sektor

Nach dem Auslaufen der Übergangsfristen ist die europäische Krypto-Verordnung MiCA endgültig in der Praxis angekommen. Der neue BTC-ECHO Insider Report zieht gemeinsam mit 44 Branchenexperten eine erste Bilanz. Das Urteil fällt zwiespältig aus: Knapp 46 Prozent bewerten die bisherigen Folgen eher oder sehr positiv. Vor allem bei Rechtssicherheit und einheitlichen Regeln kann MiCA punkten. Beim Thema Innovation offenbart sich dagegen die große Schwäche der Regulierung. Lediglich 18,2 Prozent sehen hier positive Auswirkungen, während fast die Hälfte ein negatives Urteil fällt. Besonders kleinere Anbieter leiden unter hohen Compliance-Kosten und langwierigen Lizenzverfahren, sodass die EU im internationalen Standortvergleich zurückfällt.

Wo MiCA Europa vorangebracht hat, warum Start-ups dennoch abwandern könnten und welche Reformen die Insider fordern, lest ihr im brandneuen Insider Report von BTC-ECHO: “MiCA im Praxistest: Das sagen Krypto-Insider zur EU-Regulierung“

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KI-Agenten könnten bald selbstständig mit Stablecoins bezahlen

Sobald KI-Agenten für einen digitalen Dienst bezahlen müssen, benötigen sie fast immer menschliche Hilfe. Das ursprünglich von Coinbase entwickelte x402-Protokoll soll diese Hürde beseitigen. Über eine kontrollierte Wallet könnten KI-Agenten künftig eigenständig Datensätze oder Analysemodelle auswählen und bezahlen. Als Zahlungsmittel bieten sich Stablecoins an, weil sie rund um die Uhr verfügbar sind und selbst kleinste Beträge abbilden können. Das Potenzial ist enorm: Innerhalb von 30 Tagen wurden über x402 bereits mehr als 75 Millionen Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 24 Millionen US-Dollar abgewickelt. Dennoch gibt es neue Risiken, falls KI-Agenten Aufgaben falsch verstehen oder auf manipulierte Angebote hereinfallen.

Wie x402 die Bezahlvorgänge im Internet verändern könnte und warum Stablecoins zur Währung der KI-Ökonomie werden, erklärt euch dieser Artikel: “Übernehmen KI-Agenten bald unsere Bezahlvorgänge?“

Dann wird es kritisch für Strategy

Die MSTR-Aktie ist seit Jahresbeginn um 40 Prozent eingebrochen, die Vorzugsaktie STRC notiert unter ihrem Ausgabewert und Strategy muss milliardenschwere Schulden sowie Dividendenverpflichtungen bedienen. CEO Phong Le gibt sich trotz allem gelassen. Das Unternehmen entwickle sich von einer reinen Bitcoin-Treasury-Firma zu einer umfassenden “Digital-Capital-Plattform”. Zum neuen Kurs gehören inzwischen auch mögliche BTC-Verkäufe. Kritiker fürchten, dass das gehebelte Finanzierungsmodell eine Abwärtsspirale auslösen könnte. Le hält dieses Szenario weiterhin für unwahrscheinlich. Hat er recht?

Warum das bisherige Strategy-Modell unter Druck geraten ist und bei welchem Bitcoin-Kurs die Schulden zum ernsten Problem werden, lest ihr hier: “Bei 10.000 Dollar bricht Strategy zusammen“