Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

2025: Coins mit Potenzial

Im vergangenen Krypto-Jahr 2024 haben wohl die meisten der Anlegerinnen und Anleger große Zuwächse in ihren Portfolios verzeichnet. Denn bis auf wenige Ausnahmen haben die Bullen das Ruder am Markt an sich gerissen und nicht nur Bitcoin weit jenseits der 100.000-US-Dollar-Marke gehievt, sondern so manchen Altcoin ebenfalls weit über alte Allzeithochs katapultiert. Mit KI-Agenten ist zudem ein gänzlich neues Ökosystem am Krypto-Markt erschienen, das so manchen Anleger zum Millionär gemacht haben dürfte.

Doch welche Coins haben im noch jungen Jahr 2025 das größte Potenzial, sich an die Spitze der Charts zu kämpfen? Wir haben nachgefragt – und zwar nicht bei externen Experten, sondern hier in der BTC-ECHO Redaktion.

Transfer of Funds Regulation tritt in Kraft

Sie soll Bitcoin- und Krypto-Transaktionen nachvollziehbarer machen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Seit dem 30. Dezember 2024 müssen Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in Europa Informationen über Absender und Empfänger erheben, übermitteln und speichern. Das schreibt die neue EU-Regulierung mit dem Namen Transfer of Funds Regulation vor.

Terrorismusfinanzierung bekämpfen: Klingt ja erstmal ganz gut, oder? Geht es nach Kritikern, gleicht die ToFR aber eher einem trojanischen Pferd: Die Regulierung soll Bitcoin- und Krypto-Nutzer stärker überwachen. Die Community ist empört – zu Recht?

Das wünscht sich BTC-ECHO für 2025

Das Jahr 2024 hielt für den Krypto-Space einiges bereit. Von geschichtsträchtigen Kursrekorden bis hin zu regulatorischen Meilensteinen war alles dabei. Für den deutschen Krypto-Standort war das Jahr allerdings durchaus von Turbulenzen geprägt, die mit dem Zusammenbruch der Ampel-Koalition ihren negativen Höhepunkt fanden. Die BTC-ECHO-Redaktion wagt deshalb den Blick nach vorne. Welche Stellschrauben angepasst werden müssen, damit Deutschland weiterhin ein Krypto-Hub bleiben kann.

Ethereum-Ausblick 2025

Viel wurde in diesem Jahr über Ethereum gesagt, geschrieben, prognostiziert und gemeckert. Unterm Strich aber blieb die zweitgrößte Kryptowährung in Sachen Kursperformance schlichtweg hinter den Erwartungen vieler Anleger zurück. In den Augen einiger Kritiker war 2024 gar der “Anfang vom Ende” von Kryptos zweitgrößtem Coin. Doch wie heißt es so schön: Neues Jahr, neues Glück – und Ethereum dürfte sich reichlich Vorsätze für 2025 gesetzt haben.

Strategien für Krypto-Anleger im neuen Jahr

Die Hausse in 2024 hat gezeigt, wie lukrativ Investitionen in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. sein können. Doch ohne die richtige Strategie kann der Kryptomarkt ebenso riskant und unvorhersehbar sein.

