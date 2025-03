Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Trump beschließt Bitcoin-Reserve

Nun hat er sein Versprechen also wahr gemacht – Donald Trump unterzeichnet eine Executive Order, mit welcher er die strategische Bitcoin-Reserve in die Tat umsetzt. Vorerst sollen aber nur die etwa 198.000 BTC genutzt werden, welche die US-Regierung bereits hält. Gleichzeitig beschließt der Republikaner den Aufbau eines Digital Asset Stockpile mit diversen Altcoins. Während viele Bitcoin- und Krypto-Enthusiasten die historische Entscheidung feiern, bleiben einige skeptisch. Die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co. korrigieren zunächst infolge der Trumpschen Beschlüsse.

BTC-ECHO hat die Experten gefragt, was die Bitcoin-Reserve langfristig für die USA und die Welt bedeutet. Außerdem: Wie groß das Potenzial für die Krypto-Kurse in den kommenden Monaten ausfällt. Die Antworten lest ihr hier: Bitcoin-Reserve in den USA beschlossen – was sind die Folgen für Krypto-Anleger?

Ethereum in der Krise

Das Krypto-Urgestein Ethereum steuert in diesem Jahr auf sein zehnjähriges Jubiläum zu. Seit dem Launch im Juli 2015 ist eine Menge passiert und obwohl sich ETH mehr oder minder als einziges Asset neben Bitcoin etabliert hat, ist seine Rolle in den letzten zwei Jahren infrage gestellt worden. Die lethargische Kursperformance und Unruhen in der Community schüren die Sorge, dass die führende Smart-Contract-Blockchain sehr bald schon in der Versenkung verschwindet.

Hat Ethereums letztes Stündlein geschlagen? Hier erfahrt ihr mehr: “Harte Zeiten für ETH-Investoren”: Wie geht es mit Ethereum weiter?

Bitcoin vs. Mining-Aktien

Nach Trumps Ankündigungen zur Krypto-Reserve schien das Schlimmste überstanden, doch die Freude währte nicht lange: Erneut korrigierte Bitcoin in der vergangenen Woche heftig gen Süden. Doch während viele BTC-Investoren sorgenvoll auf den Kurs der Krypto-Leitwährung schauen, bietet sich bei den Aktien der Mining-Riesen eine spannende Kaufgelegenheit. Obwohl die Bitcoin-Mining-Industrie in den USA boomt wie nie zuvor und Marathon, Riot und Co. Rekordzahlen vermeldeten, fielen die Aktienkurse seit Jahresbeginn teils über 20 Prozent.

Weshalb die Bitcoin-Miner für Krypto-Anleger jetzt besonders attraktive Einstiegskurse bieten, und welche Fehler man bei einem Investment in Mining-Aktien unbedingt vermeiden sollte, lest ihr hier: Besser als Bitcoin? So attraktiv sind Mining-Aktien jetzt für Krypto-Anleger

Solana in Gefahr?

Das Memecoin-Geschäft lief für Solana lange profitabel. Seitdem Skandale den Markt überschatten, gerät der Wachstumsmotor jedoch ins Stottern. Die Kurse fallen, das Handelsvolumen sackt ab und mit ihr die App-Einnahmen im Netzwerk. Solanas wirtschaftliche Abhängigkeit von Memecoins scheint ihr gerade zum Verhängnis zu werden und wirft die Frage auf, welche Perspektive das Ökosystem außer Memecoins eigentlich hat.

Warum Solana einem “existenziellen Risiko” ausgesetzt ist, lest ihr hier: Solana strauchelt: Rächt sich nun die Memecoin-Wette?

Geld verdienen im Krypto-Sektor

Mit Krypto Geld verdienen: Das geht mit Trading, Investieren oder auch vereinzelt mit Blockchain Gaming. Wie man sein Vermögen ebenfalls vergrößern kann: mit einem Job im Krypto-Sektor. Mit der kontinuierlich steigenden Adoption wächst auch die Nachfrage nach Arbeitnehmern in der Branche, übrigens nicht nur in den USA. Auch hierzulande gibt es lukrative Angebote, teils auch mit einer Bezahlung in BTC, ETH und Co.

Wir haben den Krypto-Jobmarkt verglichen – diese Stellen sind attraktiv: Jobs im Krypto-Sektor: So viel Geld könnt ihr verdienen