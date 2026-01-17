In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Krypto-Kennzahlen wirklich Substanz zeigen
- Wie du TVL, Fees und Co. richtig interpretierst
- Wie du Stock- und Flow-Metriken für dein Investment nutzt
- Welche Risiken Token-Unlocks und künstliche Aktivität bergen
Historisch drehte sich ein großer Teil der Krypto-Analyse um Charts, Hype-Zyklen und Narrative. Doch je reifer der Markt wird, desto weniger zählen Versprechen, und desto relevanter werden tatsächliche Adoption und überzeugende Metriken. Wer seriös beurteilen will, ob hinter den Marketing-Botschaften und dem wilden Geshille von Krypto-Influencern auch wirklich Substanz steckt, sollte einen Blick auf die Fundamentaldaten werfen. Im Gegensatz zum traditionellen Finanzsystem, wo man auf die Quartalszahlen warten muss, können diese in Krypto nahezu in Echtzeit nachverfolgt werden. Ein Überblick über die wichtigsten Krypto-KPIs, was sich hinter ihnen verbirgt und wie du sie zu deinem Vorteil nutzen kannst.
