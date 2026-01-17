App herunterladen
Krypto unter der Lupe: So erkennst du die Gewinner-Altcoins vor der Rallye

Krypto-Unternehmer und Influencer bewerben Token oft mithilfe von fragwürdigen Narrativen. Wer diese Metriken kennt, lässt sich nicht blenden.

Johannes Dexl
Kryptowährungen unter einer Lupe auf einem Blatt mit Finanzgrafiken

Beitragsbild: Shutterstock / ChatGPT

 | Metriken können helfen, die lukrativsten Altcoins zu entdecken

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Krypto-Kennzahlen wirklich Substanz zeigen
  • Wie du TVL, Fees und Co. richtig interpretierst
  • Wie du Stock- und Flow-Metriken für dein Investment nutzt
  • Welche Risiken Token-Unlocks und künstliche Aktivität bergen

Historisch drehte sich ein großer Teil der Krypto-Analyse um Charts, Hype-Zyklen und Narrative. Doch je reifer der Markt wird, desto weniger zählen Versprechen, und desto relevanter werden tatsächliche Adoption und überzeugende Metriken. Wer seriös beurteilen will, ob hinter den Marketing-Botschaften und dem wilden Geshille von Krypto-Influencern auch wirklich Substanz steckt, sollte einen Blick auf die Fundamentaldaten werfen. Im Gegensatz zum traditionellen Finanzsystem, wo man auf die Quartalszahlen warten muss, können diese in Krypto nahezu in Echtzeit nachverfolgt werden. Ein Überblick über die wichtigsten Krypto-KPIs, was sich hinter ihnen verbirgt und wie du sie zu deinem Vorteil nutzen kannst.

