Die vergangenen Wochen haben Krypto-Anlegern einiges abverlangt. Eine Mischung aus Seitwärts- und Korrekturphase hat zu einem nachlassenden Interesse am Krypto-Markt geführt. Auch die BTC-ECHO Expertinnen und Experten haben ihre sehr optimistische Grundhaltung aus dem vorherigen Quartal leicht revidiert. So ist der Krypto-Experten-Index von 84 im zweiten Quartal auf nun 80 korrigiert. Wie genau sich dieser zusammensetzt, erfährt man im kostenlosen Insider Report.

Krypto-Markt: Kurzfristig seitwärts, mittelfristig steil nach oben

Vorerst, für die kommenden 30 Tage, erwartet daher die Mehrheit der Insider eine Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt (66 Prozent). Anders sieht es für die kommenden sechs Monate aus. Hier rechnen ganze 85 Prozent mit Kurssteigerungen.

So heben in ihren Kommentaren unter anderem Bernhard Wenger (Head of Northern Europe, 21Shares) Florian Wimmer (CEO, Blockpit) und Berthold Baurek-Karlic (CEO, Venionaire Capital) den Einfluss positiver makroökonomischer Rahmenbedingungen, wie potenzielle Zinssenkungen, hervor. Der ETF-Experte Jan Altman von der ETC Group formuliert: “Die Erwartung mittelfristig steigender Kurse basiert auf der Situation im konventionellen Finanzmarkt: weiterhin hohe Liquidität, Geldpolitik der Zentralbank weiterhin nicht antizyklisch, hohe Preise für alle Aktienklassen (besonders Wachstumsaktien).”

Neues Bitcoin-Allzeithoch noch in diesem Jahr?

Auch die Frage, ob es in diesem Jahr noch ein neues Allzeithoch am Krypto-Markt geben könnte, hat zu recht optimistischen Aussagen geführt. Einige Insider haben auch konkrete Bitcoin-Kursprognosen mit auf den Weg gegeben. Wer an diesen interessiert ist und mehr über die Markteinschätzungen erfahren möchte, gelangt hier zum kostenlosen Insider Report.