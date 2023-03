Die weltweite Krypto-Adoption hat in den letzten Jahren enorm an Fahrt aufgenommen. Im Ländervergleich zeigen sich jedoch große Unterschiede.

Die Berührungsängste der Bevölkerung mit Kryptowährungen konnten in den vergangenen Jahren weiter abgebaut werden. Zwar gerät die Branche immer wieder mit erschreckenden Beispielen à la FTX und Co. in die Schlagzeilen, im Schnitt schreitet die weltweite Krypto-Adoption allerdings weiter voran. Immer mehr Menschen wagen den Sprung ins neue Geld und investieren in Bitcoin, Ethereum oder andere Token. Doch nicht in jedem Teil der Erde scheint man auf Anhieb überzeugt. Daten eines Analyseberichts von TripleA zeigen deutliche Unterschiede bei der Krypto-Adoption im Ländervergleich.

Die Analyseergebnisse des TripleA-Berichts schätzen die Zahl der Menschen, die Kryptowährungen besitzen, weltweit auf über 420 Millionen. In Europa soll es rund 31 Millionen Nutzer geben.

Globales Rennen: Wer hat die Nase vorn?

Verschiedene Kennzahlen können dabei helfen, abzuwägen, wie hoch die Akzeptanz von Kryptowährungen in der Bevölkerung ist. Ein wichtiger Indikator ist dabei der prozentuale Anteil der Personen, die Kryptowährungen halten.

Unter den Spitzenreitern befinden sich die USA, Vietnam und die Vereinigten Arabischen Emirate. Deutschland landet mit 5,9 Prozent auf Platz 25.

Bei der Erhebung und Analyse zur Adoption und Verteilung von Krypto-Vermögenswerten ist es allerdings wichtig zu berücksichtigen, dass die genannten Werte Analyseergebnisse darstellen, die sich der Realverteilung lediglich annähern. On-Chain-Analysen und stochastische Verfahren können dabei helfen, Rückschlüsse auf die Krypto-Adoption zu ziehen. Die Aussagen solcher Analysen sind also nicht immer zu 100 Prozent belastbar. Der Bericht von TripleA beinhaltet Daten des Chainalysis-Scores und der kanadischen Zentralbank. Die genaue Methodik findet sich auf der Website des Unternehmens.

