Auch wenn es zuletzt einige positive Ausreißer am Kryptomarkt gab, scheint sich die Stimmung unter den Anleger:innen noch nicht aufgehellt zu haben. Ein Blick auf die Google-Trends-Daten zu Bitcoin (BTC) verrät: Seit dem Aufwärtstrend am Markt verhält sich das Suchvolumen in Deutschland ohne größere Ausreißer. Auch Ethereum (ETH) erzielt in Sachen Suchanfragen via Google unauffällige Ergebnisse. Sein Hoch erreichte das Suchvolumen für Bitcoin in diesem Jahr um den 15. Januar.

Welche Themen und Ereignisse in der Krypto-Szene in diesem Zeitraum zu einem erhöhten Suchvolumen geführt haben könnten, lest ihr in unserer Zusammenfassung der wichtigsten News der Woche.

Wo genau in Deutschland die Bitcoin-Fans zu Hause sind und welche Region auf Altcoins schaut, kann man aus den Daten jedoch ablesen.

Bayern im Bitcoin-Fieber

Es ist unschwer zu erkennen: Im Süden Deutschlands scheint man gerne nach Krypto zu suchen. Demnach erreicht das Suchvolumen nach Bitcoin in Bayern den Wert 100. Die zweitmeisten Suchanfragen kommen derweil aus Baden-Württemberg (83). Mit einem Wert von 77 teilt sich die deutsche Hauptstadt mit Hamburg Platz Nummer drei.

In Brandenburg (54), Saarland (51) und Sachsen-Anhalt (43) spielt Bitcoin in den Suchanfragen eine weniger wichtige Rolle.

Berlin, die Ethereum-Hauptstadt

Im Vergleich zu unserer Google-Trends-Analyse im letzten Jahr liegt Berlin nach wie vor auf dem ersten Platz in puncto Ethereum-Suchinteresse. Mit einem Wert von 96 belegt auch hier Bayern einen Platz auf dem Siegertreppchen. Baden-Württemberg kann sich mit einem Wert von 93 die Bronze-Medaille sichern.

Das Schlusslicht in Sachen Ethereum-Suchvolumen bilden dabei Brandenburg (52), Thüringen (50) und Sachsen (47). Dort liegen die Suchanfragen nach dem DeFi-Platzhirsch bei etwa der Hälfte im Vergleich zu Berlin.

Methodik

Wir wollten wissen, in welchen Bundesländern nach den zwei größten Kryptowährungen (gemessen an der Marktkapitalisierung) am häufigsten via Google gesucht wird. Der Wert 100 beschreibt demnach den Punkt, an dem der Suchbegriff zur ausgewählten Zeit und Ort am beliebtesten ist, anteilig zur Gesamtzahl der Suchanfragen in dieser Region. Der Wert 50 würde im Umkehrschluss bedeuten, dass der Suchbegriff nur halb so beliebt war. Achtung: Ein höherer Wert bedeutet nicht automatisch, dass die absolute Anzahl der Suchanfragen höher ist. Lediglich der Anteil am Gesamtvolumen der Suchanfragen ist größer.

