Die Ampel will die Rechte von Krypto-Anlegern im Insolvenzfall stärken. Ein Insolvenzexperte erklärt, warum der Schritt überfällig ist.

Wenn ein Krypto-Verwahrer in Deutschland Insolvenz anmeldet, beginnt ein zäher Prozess, bei dem Anleger benachteiligt werden können. Die Bundesregierung plant deshalb Änderungen. Sie will im Zukunftsfinanzierungsgesetz Geschädigten im Insolvenzfall umfassende Rechte einräumen. Rechtsanwalt Phil Hamacher von der Kanzlei ATN erklärt, warum dieser Schritt längst überfällig war – und was das für FTX-Geschädigte bedeutet.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden