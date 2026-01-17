In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Cardano-Chef Charles Hoskinson Trumps Krypto-Politik als Rückschritt für die Branche sieht
- Wie der Trumpcoin das Vertrauen von Anlegern massiv beschädigt hat
- Weshalb wichtige Krypto-Gesetzesvorhaben in den USA noch scheitern könnte
- Wieso Krypto laut Hoskinson droht, zur Spielwiese für Eliten zu werden
Bei einem Romance Scam handelt es sich um eine Betrugsmache, bei der das Vertrauen und die Liebe eines Opfers erschlichen werden, um es finanziell auszunehmen. Hört man Charles Hoskinson aktuell über die Krypto-Politik der Trump-Regierung reden, klingt es beinahe so, als seien er und die Krypto-Industrie auf ein ähnliches Schema hereingefallen. Seit einem Jahr sitzt Trump nun wieder im Sattel. Ein Jahr voller Versprechen – und vieler Enttäuschungen. Allmählich macht sich Ernüchterung breit. Profitiert die Branche wirklich von Trump? Oder schadet er ihr eher? Der Cardano-Gründer rechnet nun gnadenlos ab.
