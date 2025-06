Die Regulierung des Kryptomarktes ist in vollem Gange. Erfahre, welche politischen Vorhaben auch dich als Anleger betreffen können.

GENIUS Act, MiCA-Verordnung und Co.

In diesem Artikel erfährst du: Wie der GENIUS Act den Stablecoin-Markt durcheinanderwirbeln kann

Wie die MiCA-Veordnung Kryptobörsen unter Druck setzt

Welche neuen Meldepflichten es für Kryptowährungen gibt

Warum Steuervergehen bei Krypto künftig stärker geahndet werden

Was die SEC bei der Regulierung von Krypto geplant hat

Aktuell haben die USA mit dem GENIUS Act eine neue globale Krypto-Regulierung auf den Weg gebracht. Das Gesetz wird bereits als Game-Changer für den den Stablecoin-Sektor beschrieben. Derweil schaffen die EU-Gesetzeshüter mit der MiCA-Verordnung Handlungsbedarf für in Europa tätige Marktteilnehmer, etwa für Kryptobörsen. Dies sind nur zwei der aktuelle bekanntesten Maßnahmen, die zeigen, wie die Politik konkreten Einfluss auf Bitcoin & Co. nimmt. Die folgenden Gesetze und Verordnungen sind auch für dich als Kryptoanleger relevant. Deshalb solltest du sie zumindest in Grundzügen verstehen. Verschaffe dir einen Überblick.

