In diesem Artikel erfährst du: Wie Kypto-Casinos funktionieren und warum sie trotz Verboten ungestört arbeiten

Warum das Glücksspiel mit Kryptowährungen ein hohes Risiko birgt

Wie Krypto-Casinos in Deutschland rechtlich geregelt sind

Das Online-Glücksspielgeschäft brummt – vor allem mit Kryptowährungen. Sogenannte Krypto-Casinos haben im vergangenen Jahr beträchtliche Gewinne abgeworfen, Geld, das eigentlich nicht über den digitalen Tisch hätte wandern dürfen. Denn der Betrieb solcher Plattformen ist in vielen Ländern illegal. Trotz Sperren haben Krypto-Casinos im vergangenen Jahr jedoch rund 80 Milliarden US-Dollar eingenommen, wie aus einer Studie des Analyseunternehmens Yield Sec hervorgeht. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist das eine Verfünffachung. Warum sich Krypto-Glücksspiel ungeachtet von Verboten so sehr verbreiten kann – und wie die Rechtslage in Deutschland aussieht.

