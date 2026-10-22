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Binance-Gründer warnt 

Krypto-Börsen akut bedroht? Kritische PHP-Lücke führt zu Millionen Angriffen

Binnen weniger Stunden explodiert die Zahl der Exploits auf Webservern. Eine PHP-Schwachstelle könnte nun auch Krypto-Handelsplätze und Zahlungsdienste in Bedrängnis bringen.

Tobias Zander
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Krypto-Nutzer sollten in den nächsten Tagen besonders vorsichtig sein

Eine kritische Sicherheitslücke versetzt Betreiber von Krypto-Infrastrukturen derzeit in Alarmbereitschaft. PHP-Entwickler veröffentlichten Notfall-Patches für die als “PHP2Shell” bekannten Schwachstellen CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619. Die Lücken weisen einen Schweregrad von 9,2 auf und ermöglichen Angreifern den Passwort-freien Zugriff auf anfällige Server, was unter anderem den Diebstahl von Zugangsdaten, API-Schlüsseln oder Sitzungs-Tokens nach sich ziehen kann.

Binance-Gründer Changpeng Zhao warnt Krypto-Nutzer nun in einem X-Post ausdrücklich: “Nennt mich paranoid, aber seid in den nächsten Tagen beim Besuch jeder Website besonders vorsichtig, da Web-Admins Sicherheits-Patches nicht immer sofort einspielen.”

Das Ausmaß der Angriffe nimmt rasch zu. Auch Cloudflare-CEO Matthew Prince äußert sich auf X zur Dynamik der Exploits: “In den zehn Stunden vor der offiziellen Ankündigung sahen wir über das Cloudflare-Netzwerk Tausende von Exploits. Das sprang innerhalb von 45 Minuten nach der Ankündigung auf Zehntausende, innerhalb von zwei Stunden auf Hunderte von Tausenden und liegt jetzt in den Millionen.” Betroffen sind potenziell Krypto-Zahlungsgateways mit WooCommerce-Anbindungen, kleinere Handelsplätze mit PHP-basierten Kontoportalen sowie Web-Schnittstellen dezentraler Finanzanwendungen.

Keine Belege für direkte Angriffe auf Krypto-Börsen

Trotz der Gefährdungseinstufung liegen bislang allerdings keine Nachweise dafür vor, dass große Krypto-Handelsplattformen oder Zahlungsdienstleister durch PHP2Shell kompromittiert wurden. Viele etablierte Börsen isolieren ihre Webserver oder nutzen modernere Programmiersprachen. Blockchain-Netzwerke sowie private Schlüssel auf Hardware-Wallets sind von der PHP-Thematik nicht direkt betroffen. Krypto-Nutzern wird dennoch empfohlen, Zwei-Faktor-Authentifizierungen zu aktivieren und bei vermeintlichen Sicherheitsmeldungen wachsam gegenüber Phishing-Versuchen zu bleiben.

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