Ausgerechnet Banken, die Bitcoin lange skeptisch betrachteten, beschäftigen sich heute intensiv mit dessen Rolle im Finanzsystem. Nicht allein mögliche Kursgewinne haben diesen Wandel ausgelöst, denn auch hinter den Kulissen verändert die Blockchain-Technologie das Bankgeschäft. Welche Entwicklungen den Ausschlag gegeben haben und was noch bevorsteht, erklärt Sygnum-Investmentchef Fabian Dori im exklusiven Interview mit BTC-ECHO.
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