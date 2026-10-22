Bei Bitcoin geht es für Banken heute um mehr als reine Kursfantasie. Neue Anlagewege und professionelle Verwahrung machen den Markt für große Investoren deutlich zugänglicher. Sygnum-CIO Fabian Dori erklärt im Interview, welche Entwicklungen den Wandel antreiben.

Warum Banken bei Bitcoin umdenken müssen – Investmentchef gibt Einblicke

Warum Banken bei Bitcoin umdenken müssen – Investmentchef gibt Einblicke

Ausgerechnet Banken, die Bitcoin lange skeptisch betrachteten, beschäftigen sich heute intensiv mit dessen Rolle im Finanzsystem. Nicht allein mögliche Kursgewinne haben diesen Wandel ausgelöst, denn auch hinter den Kulissen verändert die Blockchain-Technologie das Bankgeschäft. Welche Entwicklungen den Ausschlag gegeben haben und was noch bevorsteht, erklärt Sygnum-Investmentchef Fabian Dori im exklusiven Interview mit BTC-ECHO.

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