KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ray Dalio warnt vor einer möglichen Platzen der KI-Blase und vergleicht die US-Staatsschulden mit einem ungesunden Lebensstil. â³

Die Schulden der USA wachsen kontinuierlich, während die Zinsen im Jahr 2026 über eine Billion US-Dollar liegen sollen. â³

Dalio betont, dass Vermögen nicht gleich Geld ist und der Zugang zu echtem Geld entscheidend wird.

Der bevorstehende Börsengang von Anthropic könnte die Liquidität der KI-Branche auf die Probe stellen. â³

Die Frage, ob die KI-Blase platzt, wird inzwischen nicht mehr nur in Fachkreisen gestellt. Im Podcast “The Most Interesting Thing in AI” des Atlantic hakte Nicholas Thompson bei einem Investor nach, der seit Jahrzehnten hauptberuflich Märkte beobachtet. Dessen Antwort führt weg von Modellen und Rechenzentren und hin zu einer einfachen Mechanik: Werte, die lediglich auf Papier existieren, müssen irgendwann in Bargeld umgewandelt werden. Und dann zeige sich sich, wer dieses Geld tatsächlich hat.

Die Schuldenspirale der USA

Ray Dalio, Gründer von Bridgewater, einem der größten Hedgefonds der Welt, vergleicht den US-Staat mit einem Mann, der raucht, fettig isst und sich kaum bewegt, aber beruhigt ist, weil noch kein Herzinfarkt eingetreten ist. Die Zahlen des amerikanischen Haushalts sind für ihn das metaphorische Blutbild. Laut Congressional Budget Office (CBO) gab Washington im Haushaltsjahr 2026 rund 7,4 Billionen US-Dollar aus und nahm lediglich 5,4 Billionen US-Dollar ein. Dieses Defizit von rund zwei Billionen US-Dollar ist seiner Ansicht nach aber alles andere als ein Ausrutscher. Es wiederholt sich seit Jahren, und deshalb wachsen die Schulden Jahr für Jahr kontinuierlich an.

Die eigentliche Gefahr liegt jedoch an anderer Stelle. Und zwar an den zu bedienenden Zinsen dieser Schulden. Laut CBO sollen die Nettozinsen im Jahr 2026 über eine Billion US-Dollar liegen. Die Staatsschulden von rund 39 Billionen US-Dollar entsprechen etwa dem Siebenfachen der jährlichen Einnahmen. Solange die Wirtschaft kräftig wächst, ist das ein halbwegs tragbares Szenario. Jede neue Schuld bringt aber neue Zinsen mit sich, und diese Zinsen müssen zuerst bezahlt werden, bevor Geld für den Ausbau der Infrastruktur oder Förderung der eigenen Bürger übrig bleibt.

Vermögen ist kein Geld: Das Beispiel Situational Awareness

Ein Gründer sammelt 50 Millionen Dollar bei einer Bewertung von einer Milliarde Dollar ein. Schon steht seine Firma auf dem Papier bei einer Milliarde Bewertung. Ausgeben lässt sich von diesem Wert jedoch kein einziger Cent. Dalio formuliert es so: “Vermögen ist kein Geld. Man kann Vermögen nicht ausgeben.” Wer ausgeben will, muss verkaufen oder sich verschulden, und beides verlangt irgendwann echtes Geld.

Bundesschulden in Prozent des BIP, Quartalswerte 2000 bis 2026 | Quelle: FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis

Der KI-Hedgefonds Situational Awareness zeigt, wie das im Ernstfall aussieht. Der Fonds von Leopold Aschenbrenner arbeitete laut Berichten mit geliehenem Geld in Höhe des Vierfachen seines Kapitals. Dieser Hebel verstärkt Gewinne, aber genauso Verluste. Im Juli 2026 verlor das Portfolio des deutschen Investor laut einem Bericht rund 67 Prozent seines Werts. Die Prime Broker, also die Banken, die dem Fonds Kredite gaben, verlangten Nachschuss, und der öffentliche Aktienbestand wurde an Citadel, den 6. größten Hedgefonds mit einem Gesamtvermögen von 77 Milliarden US-Dollar verkauft. Die Quellen nennen unterschiedliche Fondsgrößen, zwischen rund 20 und 45 Milliarden Dollar.

Wer bezahlt die KI-Blase?

Der nächste Prüfstein ist der Börsengang von Anthropic, der laut Berichten im Oktober 2026 kommen könnte. Ein Börsengang macht Anteile an Unternehmen handelbar. Wer Anteile verkaufen will, braucht aber einen Käufer mit Bargeld, und dieser Käufer muss oft zuerst eigene Anlagen veräußern.

Hinzu kommt der Wettbewerb mit China. Das Land stellt laut Centre for European Reform rund 31 Prozent der weltweiten Industrieproduktion her. Dalio sieht die KI als Rennen, in dem der Vorsprung über Wirtschaft und Militär entscheidet, und genau deshalb hält er staatliche Lenkung für denkbar.

Als Ausweg nennt Dalio ein Ziel: Das Defizit soll auf rund drei Prozent der Wirtschaftsleistung sinken, über eine Mischung aus Steuern und Ausgabenkürzungen. Welche Mittel gewählt werden, lässt er offen. Denkbar ist für ihn auch, dass sich der Staat an KI-Firmen beteiligt, was den Verkaufsdruck mindern würde. Wie das konkret funktionieren soll, bleibt offen, und beide Vorschläge sind politisch umstritten.

Am Ende entscheidet damit eine einfache Frage: Wer Papier in Geld verwandeln muss, braucht Käufer mit Bargeld, und die Kette aus Börsengängen und Krediten wird dabei zur Probe für die gesamte Blase.